В Ташкенте торговые точки на рынках будут распределять через онлайн-аукционы

В рамках проекта столичный хокимият совместно с Центральным банком и ассоциацией "Тошбозорсавдо" должны обеспечить прозрачность деятельности продовольственных рынков.

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. В Ташкенте хотят распределять торговые точки на продовольственных рынках при помощи онлайн-аукционов. Об этом говорится в проекте постановления правительства Узбекистана.

Кабмин республики предлагает с 1 апреля 2019 года предоставлять стационарные торговые точки на продовольственных рынках только через онлайн-аукционы на электронной торговой площадке E-IJRO AUKSION.

Апробация проекта будет продолжаться до 15 июля 2019 года, после чего Государственный налоговый комитет должен внести на рассмотрение правительства предложения по полноценной реализации проекта на продовольственных рынках по всей республике.

В рамках проекта столичный хокимият совместно с Центральным банком и ассоциацией "Тошбозорсавдо" должны обеспечить прозрачность деятельности продовольственных рынков. Эта задача будет выполнена за счет размещения на уличных мониторах актуальной информации о занятых и свободных торговых местах с указанием схемы их распределения.

Также планируется разработать специальное программное обеспечение по учету торговых мест, а до 1 января 2019 года – создать информационную систему, позволяющую администрациям рынков вести учет субъектов предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на рынках с применением единых идентификаторов электронного правительства.