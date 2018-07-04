13:12 04 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.06
  • EUR9166.80
  • USD7846.27
Поиск
Города Мира. Ташкент

В Ташкенте торговые точки на рынках будут распределять через онлайн-аукционы

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
Получить короткую ссылку
109 0 0

В рамках проекта столичный хокимият совместно с Центральным банком и ассоциацией "Тошбозорсавдо" должны обеспечить прозрачность деятельности продовольственных рынков.

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. В Ташкенте хотят распределять торговые точки на продовольственных рынках при помощи онлайн-аукционов. Об этом говорится в проекте постановления правительства Узбекистана.

Кабмин республики предлагает с 1 апреля 2019 года предоставлять стационарные торговые точки на продовольственных рынках только через онлайн-аукционы на электронной торговой площадке E-IJRO AUKSION.

Доллары в конверте
CC BY 2.0 / Chris Potter / Did You Say "Bribe"?
Замдиректора рынка в Ташкенте требовал взятку за выделение арендного места
Апробация проекта будет продолжаться до 15 июля 2019 года, после чего Государственный налоговый комитет должен внести на рассмотрение правительства предложения по полноценной реализации проекта на продовольственных рынках по всей республике.

В рамках проекта столичный хокимият совместно с Центральным банком и ассоциацией "Тошбозорсавдо" должны обеспечить прозрачность деятельности продовольственных рынков. Эта задача будет выполнена за счет размещения на уличных мониторах актуальной информации о занятых и свободных торговых местах с указанием схемы их распределения.

Также планируется разработать специальное программное обеспечение по учету торговых мест, а до 1 января 2019 года – создать информационную систему, позволяющую администрациям рынков вести учет субъектов предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на рынках с применением единых идентификаторов электронного правительства.

Теги:
рынок



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев
    Кто виноват?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии для выяснения причин аварии на ТЭС "Азербайджан" в Мингячевире.

  • Женская часть парада
    Обронила туфельку

    Одна из участниц парада в Минске, приуроченного ко Дню Независимости, прошла в колонне без туфли.

  • Школа
    Быть в форме

    О том, как форма повлияет на развитие индивидуальности школьника и какие преимущества она имеет, читайте в материале Sputnik.

  • Второй Президент Армении Роберт Кочарян
    Ждем с нетерпением

    Экс-президента Армении Роберта Кочаряна пригласили в Специальный следственный комитет для дачи показаний по делу 1 марта.

  • Пассажиры в аэропорту
    Сервис не на высоте

    Пассажиры рейса, следовавшего из Риги в Амстердам и севшего в Копенгагене из-за запаха дыма, возмущены действиями авиакомпании airBaltic.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в Сейме, 13 декабря 2016, архивное фото
    Качество хромает

    Премьер-министр Литвы заявил, что больницы в регионах республики предоставляют жителям некачественные услуги или оказывают их не в полном объеме.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Болельщики празднуют победу сборной России.
Как российские болельщики праздновали победу над сборной Испании
Российские военные защитили базу от террористов на учебном полигоне
Готовы к обороне: военные РФ провели антитеррористические учения в горах
Куда не надо ехать отдыхать
Туда — ни ногой: где не стоит отдыхать летом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054