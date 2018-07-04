В Ташкенте торговые точки на рынках будут распределять через онлайн-аукционы

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. В Ташкенте хотят распределять торговые точки на продовольственных рынках при помощи онлайн-аукционов. Об этом говорится в проекте постановления правительства Узбекистана.
Кабмин республики предлагает с 1 апреля 2019 года предоставлять стационарные торговые точки на продовольственных рынках только через онлайн-аукционы на электронной торговой площадке E-IJRO AUKSION.
В рамках проекта столичный хокимият совместно с Центральным банком и ассоциацией "Тошбозорсавдо" должны обеспечить прозрачность деятельности продовольственных рынков. Эта задача будет выполнена за счет размещения на уличных мониторах актуальной информации о занятых и свободных торговых местах с указанием схемы их распределения.
Также планируется разработать специальное программное обеспечение по учету торговых мест, а до 1 января 2019 года – создать информационную систему, позволяющую администрациям рынков вести учет субъектов предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на рынках с применением единых идентификаторов электронного правительства.