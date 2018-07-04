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Воспитанники детского дома

В детских домах Ташкентской области установят камеры наблюдения

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Напомним, что сотрудники школы-интерната №78 Аккурганского района Ташкентской области обвиняются в сокрытии пропажи ребенка.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. В детских домах и школах-интернатах после выявленных случаев насилия в Маргилане и Ташкентской области установят камеры наблюдения, сообщает Podrobno.uz.

Напомним, что должностные лица школы-интерната №78 Аккурганского района Ташкентской области обвиняются в сокрытии пропажи ребенка и создании условий, при которых воспитанницы в возрасте до 16 лет были вовлечены в антисоциальное поведение.

Руководство и сотрудники дома милосердия №1 Маргилана обвиняются в хищении денег, выделенных государством и международными организациями, а также подозреваются в сексуальном и физическом насилии в отношении воспитанников.

Им выдвинуты обвинения по статьям 110 (истязание), 115 (понуждение женщины к совершению аборта), 127 (вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение), 128 (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет), 129 (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет), 167 (хищение путем присвоения или растраты), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями), 207 (должностная халатность), 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса.




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