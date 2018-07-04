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Дорожные работы на улице в Ташкенте

Участок Ахангаранского шоссе перекрыт из-за ремонта

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Объезд перекрытого участка организован по улице Хусайна Байкаро.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Из-за работ по ремонту дороги 4 июля в Ташкенте временно закрыт для движения транспортных средств участок Ахангаранского шоссе в Бектемирском районе, сообщила пресс-служба ГУВД.

Дорога закрыта в одном направлении от улицы Хусайна Байкаро до Ташкентской кольцевой (круга Рохат). Объезд организован по улице Хусайна Байкаро.

ГУВД столицы Узбекистана приносит извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что некоторые улицы узбекской столицы перекрыты на длительный срок из-за ремонтных работ и строительства метрополитена.




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