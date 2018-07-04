В таджикских школах хотят проводить уроки ислама

Таким образом в Таджикистане планируют бороться с неправильным толкованием канонов ислама.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Имам-хатиб мечети Худжанда Ибодулло Калонзода в целях противодействия искаженному восприятию ислама со стороны молодежи предложил ввести в учебную программу общеобразовательных школ предмет по изучению этой религии. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

"Чтобы молодые люди могли сравнить, где же истинная религия", — сказал Калонзода.

Начальник Управления государственной регистрации общественных организаций и политических партий Министерства юстиции Рано Каримзода подтвердила, что проблема неправильного толкования канонов ислама среди молодежи очень серьезная и с ней нужно бороться сообща.

По ее мнению, нужно пробовать всевозможные способы для предотвращения практики вступления молодежи в ряды экстремистских и террористических организаций.