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Книга в руках мусульманина

В таджикских школах хотят проводить уроки ислама

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Таким образом в Таджикистане планируют бороться с неправильным толкованием канонов ислама.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Имам-хатиб мечети Худжанда Ибодулло Калонзода в целях противодействия искаженному восприятию ислама со стороны молодежи предложил ввести в учебную программу общеобразовательных школ предмет по изучению этой религии. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

"Чтобы молодые люди могли сравнить, где же истинная религия", — сказал Калонзода.

Начальник Управления государственной регистрации общественных организаций и политических партий Министерства юстиции Рано Каримзода подтвердила, что проблема неправильного толкования канонов ислама среди молодежи очень серьезная и с ней нужно бороться сообща.

По ее мнению, нужно пробовать всевозможные способы для предотвращения практики вступления молодежи в ряды экстремистских и террористических организаций.

Теги:
школы, Ислам



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