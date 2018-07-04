Узгидромет предупреждает: надвигается аномальная жара

Температура воздуха может превысить средние значения за много лет на 5-7 градусов.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Сухой и жаркий воздух из Ирана придет на территорию Узбекистана через Туркменистан 7-10 июля, сообщает Узгидромет.

"По республике установится аномально жаркая погода с температурой воздуха на 5-7° выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух будет прогреваться до 40-43 градусов", - говорится в сообщении.

В Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях воздух прогреется до 44-45 градусов, возможен гармсиль - сильный сухой и жаркий ветер.

В связи с повышенным температурным фоном по предгорным и горным районам республики возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана, предупредили в Узгидромете.