Как будет выглядеть круг "Рохат" после реконструкции

Все работы городская администрация намерена завершить в течение трех дней.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. Администрация Ташкента планирует за рекордно короткий срок реконструировать дорогу на участке Ахангаранского шоссе при въезде в город, сообщили в пресс-службе хокимията.

Ежедневно в столицу Узбекистана въезжают и выезжают более четырех тысяч машин. Основным остается пропускной пункт на круге "Рохат". Движение на этом участке Ахангаранского шоссе было затруднено из-за постоянно увеличивающегося потока транспорта, прибывающего из областей.

© Хокимият Ташкента Проект круга "Рохат" в Ташкенте после реконструкции.

По инициативе хокимията началась реконструкция дороги. Планируется расширить проезжую часть до пяти полос по круговому движению, создать современный удобный перекресток, заменить дорожные ограждения. Все работы городская администрация намерена завершить в течение трех дней.

В хокимияте принесли извинения за причиненные неудобства на время строительных работ.