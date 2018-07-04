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В МВД Узбекистана произошли кадровые назначения

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (208)
39610

Назначены руководители управления патрульно-постовой службы и управления по обеспечению общественной безопасности на транспорте.

ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. В Центральном аппарате Министерства внутренних дел Узбекистана произошли кадровые назначения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальником Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД республики назначен Дилшод Акрамов.

Начальником Управления по обеспечению общественной безопасности на транспорте стал Шавкат Мавлянов.

Ранее кадровые назначения в структуре МВД произошли в начале июня. Должность командующего войсками по обеспечению безопасности в международных аэропортах МВД Узбекистана получил генерал-майор Мирзарахимов Баходир Юлдашевич.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (208)

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