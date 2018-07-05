МВД Узбекистана будет выявлять сайты, призывающие к суициду

Ранее стало известно, что Узбекистан стал третьим по числу суицидов в Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана будут пресекать деятельность интернет-сайтов, которые обучают пользователей способам самоубийства.

Как сообщает Podrobno.uz, до 1 ноября МВД разработает комплекс мер по работе с лицами, склонными к суициду.

Кроме того, будут созданы специальные сайты, где будут даны советы, как найти выход из сложной жизненной ситуации, а также указаны телефоны учреждений социальной реабилитации и адаптации.

Ранее стало известно, что Узбекистан стал третьим по числу суицидов в Центральной Азии. Данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения.