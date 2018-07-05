Парамонов: страны СНГ продолжают дрейфовать в разные стороны

— Что сейчас, на ваш взгляд, происходит в бывших республиках СССР?

© Foto : Из личного архива Владимира Парамонова Парамонов: интерес к координации внешней политики у стран СНГ есть

— Продолжается дезинтеграция постсоветского пространства. И не только в экономике, но и в остальных основных сферах: политической, социальной и сфере безопасности.

Мы продолжаем дрейфовать в разные стороны. И здесь я уже не говорю о Прибалтике и Украине, которые, по сути, давно потеряны для полноценной интеграции. Речь идет только о тех странах, которые к ней еще могут быть готовы, если поставят во главу угла своего развития именно общенациональные, долгосрочные и стратегические интересы, а не узконациональные, краткосрочные и тактические.

— Как проявляется этот процесс в повседневной жизни?

— С точки зрения процессов в социальной сфере в ряде постсоветских стран наблюдается стремительное забывание русского языка как средства межнационального общения. Кроме того, практически во всех странах бывшего Союза поднимает голову национализм, а идеи интернационализма не находят былой государственной поддержки. К тому же мы живем в разных образовательных стандартах, а уровень самого образования катастрофически снижается. В целом совершенно очевидно, что народы постсоветских стран социально стали дальше друг от друга.

© Sputnik / Иван Руднев Представители министерств обороны СНГ обсудили средства химзащиты

В сфере безопасности ситуация также незавидная. Продолжается разрушение всего комплекса безопасности, в том числе оборонного, единых военно-технических и военно-образовательных стандартов, многих других элементов. Более того, сфера безопасности постсоветского пространства утратила свою основную функцию — защиты общих экономических интересов и проектов.

Часто безопасность видится как самоцель. Больше нет жизненно важных и объединяющих экономических проектов. Но ведь именно такие межгосударственные и межрегиональные мегапроекты должны защищать формируемые системы безопасности. А сейчас и защищать по большому счету нечего. Осколки советской системы безопасности? Но на каких принципах?

В свою очередь, в сфере экономики интеграционные подходы сведены к торговой интеграции, к "принципу" "купи-продай". Преобладают либеральные схемы и алгоритмы. Нет ставки на промышленную интеграцию и реиндустриализацию, на развитие реальных секторов экономики, внедрение инноваций в сельском хозяйстве и в энергетике. Более того, нет жизненно важного для огромных евразийских пространств акцента на развитие транспорта и коммуникаций. Нет и стратегического планирования. Где вообще советская школа экономики? В итоге, почему мы очень часто заимствуем опыт Запада, но не используем свой собственный? Вопросов очень много...

— Есть ли спрос на такие проекты со стороны жителей государств постсоветского региона, ведь очень часто звучат лозунги не о кооперации, а об "освобождении" и "независимости"?

© Sputnik/Виктор Толочко Главы правительств СНГ обсудят сотрудничество в экономике

— На самом деле тезисы о политической свободе и независимости очень сомнительны с точки зрения экономической, социальной сферы и сферы безопасности.

Как можно быть свободным и независимым с точки зрения той же экономики? Даже Россия, такая, казалось бы, большая и богатая страна, не может быть экономически самодостаточной, независимой и свободной. Экономическая целесообразность предполагает развитие межгосударственных отношений. Общие же экономические проекты и интересы требуют защиты, то есть совместных мер в сфере безопасности.

С точки зрения безопасности вообще сложно говорить о свободе и независимости. В одиночку любой стране тяжело отстаивать свои интересы.

Более того, взаимозависимость и взаимодействие экономик ведет к взаимодействию и взаимозависимости народов, культур, интенсификации контактов, связей и обменов, взаимному проникновению. То есть теперь мы уже говорим о сотрудничестве в социальной сфере.

Касаясь собственно политики, нужно отметить, что люди хотят справедливости, честного распределения доходов, доступа к социальным благам, гражданских и личных свобод. Увеличить доходы, улучшить благосостояние можно как раз при помощи экономической интеграции. И политически зрелые представители элит это понимают.

Да, массовыми настроениями можно манипулировать, но часто предпосылки для тех же революционных потрясений связаны именно с нарастанием социально-экономических проблем, несправедливостью, дезинтеграцией, разрывом традиционных экономических связей. По большому счету, мы сейчас находимся именно на этом крайне сложном и болезненном историческом этапе продолжающейся дезинтеграции всего постсоветского пространства.

Кроме того, отвечая на ваш вопрос, важно понять: кто и от кого хочет "свободы и независимости"? Кто и зачем хочет ослабления стран постсоветского пространства, навязывая им тезисы о свободе друг от друга и независимости? Если за советский период мы совместно достигли значительных успехов во всех основных сферах, то зачем хоронить этот успех и этот опыт? Наоборот, все это нужно использовать.

— Как можно исправить ситуацию?

— На мой взгляд, здесь мы должны говорить и о процессах регионализации как закономерного шага на пути к участию в процессах глобализации. Но у нас все происходит ровно наоборот: все наши страны форсируют участие в процессах глобализации – например, вступают в ВТО, совершенно пренебрегая формированием региональных экономических систем и региональных систем безопасности. Но без них будут неустойчивы и национальные социальные и политические системы.

Нельзя останавливаться в развитии кооперации и интеграции. Развал СССР и желание тогдашних президентов, например, Бориса Ельцина, "избавиться" от груза национальных республик понятны. Навязываемая идеология полной национальной независимости привела нас к сегодняшним проблемам. Конечно, после смены власти в России ситуация начала меняться в лучшую сторону, но все равно недостаточно быстро и активно.

Предпринимаемых сегодня интеграционных усилий явно недостаточно для обеспечения системного прорыва в развитии и решении накопившихся проблем. Причем недостаточно именно в экономической сфере, за которой, на мой взгляд, должны будут "подтянуться" все остальные, а не наоборот. Не надо ставить телегу впереди лошади и форсировать проекты интеграции в той же политической сфере или в вопросах безопасности, при этом полностью игнорируя социальные процессы.