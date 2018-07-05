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Преступник за решеткой

Мирзиёев недоволен работой по снижению преступности среди молодежи

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Из 17,5 тысячи преступлений, совершенных в первой половине 2018 года, более 30% приходятся на долю молодежи.

ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг критике работу властей по сокращению уровня преступности и безработицы среди молодежи, сообщило информационное агентство УзА.

"Если мы не будем заниматься воспитанием подрастающего поколения, ежедневно контролировать его действия, давать образование, обучать профессиям, приобщать к труду, обеспечивать достойной работой, сложно будет защитить их от вредного воздействия", - сказал он на видеоселекторном совещании с правительством, парламентом и представителями местных органов власти.

По данным, озвученным в ходе совещания, из 17,5 тысячи преступлений, совершенных в первой половине 2018 года, более 30% приходятся на долю молодежи, а из 22 тысяч лиц, совершивших преступления, 11 тысяч - молодые люди моложе 30 лет.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мирзиёев поручил Союзу молодежи, профильным министерствам и ведомствам разработать конкретные предложения по улучшению работы с молодежью и снижению преступности. Глава государства также отметил необходимость коренного пересмотра деятельности спортивно-воспитательных лагерей для несовершеннолетних, состоящих на учете.

По его словам, корень проблем, в том числе преступности среди молодежи, зачастую кроется в безработице, поэтому в стране необходимо внедрить абсолютно новую систему по обеспечению занятости подрастающего поколения.

"На решение этой проблемы направлена недавно принятая государственная программа "Молодежь — наше будущее", — добавил он.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, преступность, молодежь



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