В Узбекистане разрабатывают закон "О профилактике бытового насилия"

В документе будут прописаны определение понятия "бытовое насилие", а также обязанности уполномоченных органов по предупреждению этого явления.

ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Министерству юстиции совместно с Генпрокуратурой до конца сентября подготовить законопроект "О профилактике бытового насилия". Об этом сообщает Podrobno.uz.

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В законе будет предусмотрена защита пострадавших: злоумышленникам запретят общаться со своими жертвами и посещать их место проживания, работы и учебы.

Также в документе будут прописаны меры по профилактике бытового насилия.

При этом Мирзиёев поручил МВД уже до 1 августа сформировать единую базу данных о лицах, причастных к бытовому насилию.