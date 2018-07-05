В Узбекистане разрабатывают закон "О профилактике бытового насилия"

ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Министерству юстиции совместно с Генпрокуратурой до конца сентября подготовить законопроект "О профилактике бытового насилия". Об этом сообщает Podrobno.uz.
В законе будет предусмотрена защита пострадавших: злоумышленникам запретят общаться со своими жертвами и посещать их место проживания, работы и учебы.
Также в документе будут прописаны меры по профилактике бытового насилия.
При этом Мирзиёев поручил МВД уже до 1 августа сформировать единую базу данных о лицах, причастных к бытовому насилию.