Южная Корея поможет Узбекистану внедрить технологии блокчейн

ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Ассоциация блокчейн-предпринимателей Южной Кореи окажет содействие Национальному агентству проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана во внедрении технологии блокчейн в республике, соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева обнародовано в четверг на сайте национальной базы законодательства республики.

© Sputnik / Владимир Астапкович В Узбекистане с 1 октября на владение криптоактивами будут выдавать лицензии

Накануне президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее введение с 1 октября лицензирования деятельности на рынке криптоактивов в Узбекистане и внедрение технологии блокчейн с 2021 года в деятельность госорганов страны, в клиринговых операциях, а также при осуществлении платежей, торговом финансировании (аккредитив) и кредитовании проектов. Уполномоченным органом по лицензированию деятельности в области оборота криптоактивов определено НАПУ.

По данным рейтинга издания International Business Times, обнародованного в январе 2018 года, Узбекистан вошел в тройку лидеров по эффективности добычи криптовалют — стоимость производства одного биткоина здесь составляет 1,790 тысячи долларов. Лидерство в этом списке занимает Венесуэла (531 доллар), на втором месте — Тринидад и Тобаго (1,190 тысячи долларов).