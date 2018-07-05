18:16 05 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.06
  • EUR9166.80
  • USD7846.27
Поиск
Технология блокчейн и монета биткоин

Южная Корея поможет Узбекистану внедрить технологии блокчейн

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
19210

Накануне президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее внедрение технологии блокчейн с 2021 года в деятельность госорганов страны.

ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Ассоциация блокчейн-предпринимателей Южной Кореи окажет содействие Национальному агентству проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана во внедрении технологии блокчейн в республике, соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева обнародовано в четверг на сайте национальной базы законодательства республики.

Криптовалюта биткоин
© Sputnik / Владимир Астапкович
В Узбекистане с 1 октября на владение криптоактивами будут выдавать лицензии

Накануне президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее введение с 1 октября лицензирования деятельности на рынке криптоактивов в Узбекистане и внедрение технологии блокчейн с 2021 года в деятельность госорганов страны, в клиринговых операциях, а также при осуществлении платежей, торговом финансировании (аккредитив) и кредитовании проектов. Уполномоченным органом по лицензированию деятельности в области оборота криптоактивов определено НАПУ.

По данным рейтинга издания International Business Times, обнародованного в январе 2018 года, Узбекистан вошел в тройку лидеров по эффективности добычи криптовалют — стоимость производства одного биткоина здесь составляет 1,790 тысячи долларов. Лидерство в этом списке занимает Венесуэла (531 доллар), на втором месте — Тринидад и Тобаго (1,190 тысячи долларов).

Теги:
блокчейн, криптовалюта



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Уроженец Гюмри, скульптор Сергей Меркуров, дружил со знаменитым Роденом
    Подарок, обидевший Сталина

    В рамках проекта "Культурная столица" Sputnik Армения представляет любопытные эпизоды из жизни скульптора Сергея Меркурова.

  • Пикет против латвийской реформы образования в Страсбурге, 4 июля 2018
    Руки прочь от школ!

    Активисты Русского союза Латвии провели акцию в защиту русскоязычного образования напротив здания Европарламента в Страсбурге.

  • Ратушная площадь Вильнюса
    Невиновен!

    Суд оправдал чиновника мэрии Вильнюса, которого обвиняли в разжигании ненависти по отношению к русскому народу.

  • Флешмоб, организованный у парламента Молдовы.
    Верните мэра!

    У здания парламента Молдовы прошел митинг – протестующие потребовали утвердить отмененные результаты выборов мэра Кишинева.

  • Соседние приграничные города связаны мостом Дружбы
    Мост сотрудничества

    Создание современного моста между Ивангородом и Нарвой в Ленинградской области назвали главной задачей приграничного сотрудничества с Эстонией.

  • Граница
    Двойной скачок

    Количество задержанных в июне нарушителей государственной границы Южной Осетии возросло более чем в два раза по сравнению с маем.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мужчина несет картину карикатуриста Vizcarra, изображающую футболистов Луиса Суареса, Неймара и Лионеля Месси
Футбол - это искусство
Новосибирские диггеры вытащили щенка из коллектора
Чудесное спасение: в Новосибирске диггеры вытащили щенка из коллектора
Как выжить при песчаной буре
Не дай себя засыпать: что делать, если вас настигла песчаная буря

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054