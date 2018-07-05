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Жайнак Холматовнинг қариндошлари

Нашлись родственники потерявшего ложку 73 года назад узбекского солдата

© Daryo.uz
Общество
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Родные красноармейца Жайнака Халматова живут в махалле Куктепа села Чандир Пайарыкского района Самаркандской области.

ТАШКЕНТ, 05 июл – Sputnik. Нашлись родственники узбекского солдата, ложку которого обнаружили поисковики в Калининградской области, сообщает Daryo.uz.

Участники общественной организации Поисковое движение Калининградской области во время раскопок
Поисковое движение Калининградской области
Поисковики нашли потерянную 73 года назад ложку узбекского солдата
На ложке, скорее всего потерянной 73 года назад во время ожесточенных боев в небольшом населенном пункте Тропинино рядом с поселком Пятидорожное Багратионовского района Калининградской области, были указаны вероятный адрес проживания владельца, его имя и фамилия. "Самаркандская область, Пайарыкский район, поселок Буркут" — гласила надпись. Вещь принадлежала Жайнаку Халматову.

Корреспонденты встретились с племянниками Жайнака Халматова в махалле Куктепа села Чандир Пайарыкского района Самаркандской области. 

"Про дядю Жайнака я могу рассказать вам только то, что мне рассказывала мама. Мой дядя Жайнак Халматов в 1942 году уехал на фронт. В 1944 году от него пришло последнее письмо матери о том, что они приступают к боевым действиям. После этого вестей не было", — рассказал его племянник Бахтиер Балкиев.

Другой племянник Халматова, Муртоз Кадыров 1936 года рождения, рассказал, что Жайнак уехал на войну в 17 лет. Он был не женат и поехал на фронт добровольцем. Первым делом Кадыров спросил, нашли ли могилу Жайнака.

Жайнак Холматовнинг амакиваччаси Муртоз бобо (ўнгда)
© Daryo.uz
Родственники красноармейца Жайнака Халматова.

С этого момента стало понятно, что Жайнак Халматов пропал без вести. Но в Книге Памяти в Ташкенте указана только дата рождения Жайнака Халматова.

Жайнак Холматов хотира дафтарида
© Daryo.uz
Имя Жайнака Халматова в Книге Памяти.

Старший брат Жайнака Кушбок Халматов тоже участвовал в Советско-финской и Второй мировой войне.




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