Нашлись родственники потерявшего ложку 73 года назад узбекского солдата

ТАШКЕНТ, 05 июл – Sputnik. Нашлись родственники узбекского солдата, ложку которого обнаружили поисковики в Калининградской области, сообщает Daryo.uz.

Поисковое движение Калининградской области Поисковики нашли потерянную 73 года назад ложку узбекского солдата

На ложке, скорее всего потерянной 73 года назад во время ожесточенных боев в небольшом населенном пункте Тропинино рядом с поселком Пятидорожное Багратионовского района Калининградской области, были указаны вероятный адрес проживания владельца, его имя и фамилия. "Самаркандская область, Пайарыкский район, поселок Буркут" — гласила надпись. Вещь принадлежала Жайнаку Халматову.

Корреспонденты встретились с племянниками Жайнака Халматова в махалле Куктепа села Чандир Пайарыкского района Самаркандской области.

"Про дядю Жайнака я могу рассказать вам только то, что мне рассказывала мама. Мой дядя Жайнак Халматов в 1942 году уехал на фронт. В 1944 году от него пришло последнее письмо матери о том, что они приступают к боевым действиям. После этого вестей не было", — рассказал его племянник Бахтиер Балкиев.

Другой племянник Халматова, Муртоз Кадыров 1936 года рождения, рассказал, что Жайнак уехал на войну в 17 лет. Он был не женат и поехал на фронт добровольцем. Первым делом Кадыров спросил, нашли ли могилу Жайнака.

© Daryo.uz Родственники красноармейца Жайнака Халматова.

С этого момента стало понятно, что Жайнак Халматов пропал без вести. Но в Книге Памяти в Ташкенте указана только дата рождения Жайнака Халматова.

© Daryo.uz Имя Жайнака Халматова в Книге Памяти.

Старший брат Жайнака Кушбок Халматов тоже участвовал в Советско-финской и Второй мировой войне.