18:15 05 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.06
  • EUR9166.80
  • USD7846.27
Поиск
Планы по обустройству Ташкента

В Центральном парке Ташкента жителям расскажут о развитии города

КБ Стрелка
Общество
Получить короткую ссылку
130 0 0

Лекции для узбекистанцев пройдут в рамках образовательной программы "Ташкент любит тебя".

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. "Стрелка" запускает образовательную программу для ташкентцев, сообщает пресс-служба конструкторского бюро.

Автомобильное движение в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Велодорожки, скверы и арт-пространства: чего не хватает ташкентцам

Серия бесплатных лекций, дискуссий и воркшопов пройдет в рамках образовательной программы "Ташкент любит тебя", жителям расскажут о принципах развития современных городов, городской культуре и архитектурном наследии.

Мероприятия пройдут в июле и августе на летней площадке в Центральном парке и в театре "Ильхом".

В четверг, 4 июля, об общественных пространствах расскажет архитектор и генеральный директор Strelka Architests Дарья Парамонова.

В пятницу антрополог Михаил Алексеевский представит участникам результаты исследования в Ташкенте и обсудит с жителями черты городской идентичности.

Всех желающих просят проходить дополнительную регистрацию, вход бесплатный.

Также в рамках проекта открыта краудсорсинговая платформа, до конца лета жители могут высказать свои идеи и рассказать о проблемах.

Теги:
благоустройство, развитие, город



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Уроженец Гюмри, скульптор Сергей Меркуров, дружил со знаменитым Роденом
    Подарок, обидевший Сталина

    В рамках проекта "Культурная столица" Sputnik Армения представляет любопытные эпизоды из жизни скульптора Сергея Меркурова.

  • Пикет против латвийской реформы образования в Страсбурге, 4 июля 2018
    Руки прочь от школ!

    Активисты Русского союза Латвии провели акцию в защиту русскоязычного образования напротив здания Европарламента в Страсбурге.

  • Ратушная площадь Вильнюса
    Невиновен!

    Суд оправдал чиновника мэрии Вильнюса, которого обвиняли в разжигании ненависти по отношению к русскому народу.

  • Флешмоб, организованный у парламента Молдовы.
    Верните мэра!

    У здания парламента Молдовы прошел митинг – протестующие потребовали утвердить отмененные результаты выборов мэра Кишинева.

  • Соседние приграничные города связаны мостом Дружбы
    Мост сотрудничества

    Создание современного моста между Ивангородом и Нарвой в Ленинградской области назвали главной задачей приграничного сотрудничества с Эстонией.

  • Граница
    Двойной скачок

    Количество задержанных в июне нарушителей государственной границы Южной Осетии возросло более чем в два раза по сравнению с маем.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мужчина несет картину карикатуриста Vizcarra, изображающую футболистов Луиса Суареса, Неймара и Лионеля Месси
Футбол - это искусство
Новосибирские диггеры вытащили щенка из коллектора
Чудесное спасение: в Новосибирске диггеры вытащили щенка из коллектора
Как выжить при песчаной буре
Не дай себя засыпать: что делать, если вас настигла песчаная буря

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054