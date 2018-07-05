В Центральном парке Ташкента жителям расскажут о развитии города

Лекции для узбекистанцев пройдут в рамках образовательной программы "Ташкент любит тебя".

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. "Стрелка" запускает образовательную программу для ташкентцев, сообщает пресс-служба конструкторского бюро.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Велодорожки, скверы и арт-пространства: чего не хватает ташкентцам

Серия бесплатных лекций, дискуссий и воркшопов пройдет в рамках образовательной программы "Ташкент любит тебя", жителям расскажут о принципах развития современных городов, городской культуре и архитектурном наследии.

Мероприятия пройдут в июле и августе на летней площадке в Центральном парке и в театре "Ильхом".

В четверг, 4 июля, об общественных пространствах расскажет архитектор и генеральный директор Strelka Architests Дарья Парамонова.

В пятницу антрополог Михаил Алексеевский представит участникам результаты исследования в Ташкенте и обсудит с жителями черты городской идентичности.

Всех желающих просят проходить дополнительную регистрацию, вход бесплатный.

Также в рамках проекта открыта краудсорсинговая платформа, до конца лета жители могут высказать свои идеи и рассказать о проблемах.