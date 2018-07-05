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Абитуриент

Центр тестирования Узбекистана не допускает досрочную сдачу экзаменов

Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Механизм проведения вступительных испытаний будет утвержден после 15 июля.

ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Государственный центр тестирования при кабинете министров Узбекистана опроверг возможность досрочной сдачи экзаменов в вузы.

Экзамен
© Sputnik / Evgeny Epanchintsev
В Узбекистане процесс сдачи экзаменов будут транслировать в интернете

Ранее в узбекских Telegram-каналах появилась информация о том, что абитуриентам можно будет сдать вступительные испытания в июле.

Корреспонденту Sputnik Узбекистан в Центре тестирования заявили, что механизм проведения вступительных испытаний будет утвержден после 15 июля. Сами экзамены состоятся с 1 по 15 августа, до этого момента никаких тестов проводиться не будет.

В ГЦТ призвали не верить распространяемой в Telegram информации.

Вступительные экзамены - 2018: что нового
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Вступительные экзамены - 2018: что нового

Напомним, в этом году утверждены различные нововведения во вступительных испытаниях. Во-первых, процесс проведения экзаменов будут транслировать в интернете, во-вторых, абитуриентам придется проходить процедуру идентификации личности. Также все экзаменуемые, которые принесут с собой на тестирование телефоны и шпаргалки, тут же будут отстранены от тестирования.

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Теги:
Высшее образование, абитуриенты, тестирование, экзамен



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