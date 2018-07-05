Япония выделила 2,4 миллиона долларов на обучение узбекских госслужащих

Госслужащие смогут получить степени магистра и доктора в университетах Японии в 2019-2020 годах.

ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Правительство Японии выделит 2,4 миллиона долларов для обучения узбекских госслужащих.

"Состоялась церемония подписания обменных нот между правительством Японии и правительством Узбекистана по проекту предоставления стипендий для подготовки кадров (JDS) в рамках технического содействия", - говорится в сообщении Госкоминвестиций республики.

Чиновники из Узбекистана смогут получить степени магистра и доктора в университетах Японии в 2019-2020 годах.

По данным на июнь 2018 года, за восемнадцать лет существования проекта JDS в Узбекистане 311 стипендиатов было направлено на обучение в Японию.

Отдел коммуникаций (PR), продвижения в СМИ и интернете Госкоминвестиций Республики Узбекистан Подписание соглашения между Государственным комитетом по инвестициям РУз и Правительством Японии

Стипендиаты программы JDS после возвращения на родину будут обязаны отработать три последующих года на прежней государственной должности в пределах территории республики.