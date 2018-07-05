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Паспорт гражданина Узбекистана

В Узбекистане обмен паспортов на биометрические продлен до конца 2019 года

© Sputnik / Вадим Шекун
Общество
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В октябре 2011 года Узбекистан приступил к замене обычных единых паспортов образца 1994 года на биометрические.

ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Обмен обычных единых паспортов на биометрические в Узбекистане продлен до 31 декабря 2019 года, сообщает Министерство юстиции республики.

Паспорт гражданина Узбекистана
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В октябре 2011 года Узбекистан приступил к замене обычных единых паспортов образца 1994 года на биометрические. Изначально планировалось, что обмен завершится 31 декабря 2015 года, затем его продлили до 1 июля 2018 года.

"Правительство Узбекистана постановлением продлило срок действия старых (небиометрических) паспортов на территории страны до 31 декабря 2019 года", — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

За рубежом небиометрические паспорта будут считаться действительными до указанного в них срока действия, уточняет Минюст.

Узбекский паспорт
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По данным МВД Узбекистана, на конец июня 2018 года более 21 миллиона граждан страны, или 94,9% от всех имеющих паспорта, получили биометрические документы. С проблемой обмена паспортов сталкиваются в основном узбекистанцы, проживающие за границей со времени массовой замены документов.

С 1 июля 2014 года решением правительства республики граждане Узбекистана выезжают за границу исключительно по биометрическим паспортам.

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Теги:
паспорт, Узбекистан



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