Вирусы из Узбекистана привели к увеличению заболеваемости корью в России

Ранее Роспотребнадзор в ежегодном госдокладе отметил, что в 2017 году зафиксирован рост заболеваемости корью по сравнению с 2016 годом в 4,1 раза.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. К росту заболеваемости корью в России привели вирусы, привезенные из других стран, в том числе, из Турции, Украины, Италии, Германии, Латвии Таджикистана и Узбекистана, заявили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор в ежегодном госдокладе отметил, что в 2017 году зафиксирован рост заболеваемости корью по сравнению с 2016 годом в 4,1 раза.

"Причиной роста заболеваний корью в России явились завезенные в различные регионы страны из-за рубежа вирусы различных типов (из Турции, Украины, Индонезии, Бангладеш, Италии, Германии, Латвии, Малайзии, Таджикистана, Узбекистана, Таиланда, Кыргызстана)", — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что в настоящее время заболеваемость корью поддерживается, в основном, за счет непривитых граждан и лиц с неизвестным прививочным анамнезом. При этом основными причинами отсутствия прививок у детей и взрослых являются отказы от вакцинации и необоснованные медицинские отводы.