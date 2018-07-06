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Города Мира. Ташкент

Символы мира и счастья: декоративных голубей покажут на фестивале в Ташкенте

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Дети до семи лет смогут попасть на выставку бесплатно.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. В Ташкентском зоопарке 8 июля состоится фестиваль декоративных голубей, пишет Podrobno.uz.

Дрон в виде птицы
© AFP 2018 / GEORGES GOBET
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Мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00. Вход детям до 7 лет бесплатно, от 7 до 16 лет – шесть тысяч сумов, цена билетов для взрослых – 10 тысяч сумов.

Ранее пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана сообщала, что власти Ташкента начали работу по созданию туристического кластера в Чиланзарском районе столицы. Улицу Юрия Гагарина хотят переоборудовать в специализированную туристическую зону. Здесь любой желающий сможет покормить голубей с рук. 

Теги:
Ташкентский зоопарк



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