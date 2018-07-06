Символы мира и счастья: декоративных голубей покажут на фестивале в Ташкенте

Дети до семи лет смогут попасть на выставку бесплатно.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. В Ташкентском зоопарке 8 июля состоится фестиваль декоративных голубей, пишет Podrobno.uz.

© AFP 2018 / GEORGES GOBET Одинокий голубь на карнизе за окном: ученые изобрели дрон, похожий на птицу

Мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00. Вход детям до 7 лет бесплатно, от 7 до 16 лет – шесть тысяч сумов, цена билетов для взрослых – 10 тысяч сумов.

Ранее пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана сообщала, что власти Ташкента начали работу по созданию туристического кластера в Чиланзарском районе столицы. Улицу Юрия Гагарина хотят переоборудовать в специализированную туристическую зону. Здесь любой желающий сможет покормить голубей с рук.