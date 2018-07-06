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Зачем Узбекистан переходит на систему трехлетнего обучения бакалавров

© Sputnik / Dmitry Korobeinikov
Общество
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57210

В министерстве отмечают, что качество образования определяется способностью отвечать требованиям рынка труда, а не продолжительностью обучения.

ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана объяснили, зачем республика переходит на трехлетнее обучение бакалавров.

Иностранные студенты
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Сейчас студенты вузов в основном обучаются по четырехлетним программам бакалавриата.

"Модернизация всех сфер жизнедеятельности страны требует новых подходов к подготовке высококвалифицированных кадров", - считают в министерстве.

Как сообщает Podrobno.uz, эксперты, проанализировав образовательную программу университетов, пришли к выводу, что в учебных планах есть предметы, которые не востребованы в практике определенных специалистов. Например, дисциплина "Педагогика" в учебном плане технико-математической специальности не нужна.

Также есть предметы, которые по содержанию дублируются из года в год.

В министерстве отмечают, что качество образования определяется содержанием учебных программ, их способностью отвечать требованиям рынка труда касательно конкретной профессии, специализации, а не продолжительностью обучения.

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Фото - пресс-служба МДО
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Напомним, филиал Пучонского университета в Ташкенте примет первых студентов уже в сентябре этого года. Они будут обучаться по программам трехлетнего бакалавриата. Один из факультетов нового вуза будет специализироваться на подготовке кадров в сфере дошкольной педагогики и психологии. 

Кроме того, в Университете мировой экономики и дипломатии срок обучения в магистратуре сократили до одного года.

Теги:
Высшее образование



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