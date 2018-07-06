Зачем Узбекистан переходит на систему трехлетнего обучения бакалавров

В министерстве отмечают, что качество образования определяется способностью отвечать требованиям рынка труда, а не продолжительностью обучения.

ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана объяснили, зачем республика переходит на трехлетнее обучение бакалавров.

© Sputnik / Григорий Сысоев В Университете мировой экономики и дипломатии сократили срок обучения

Сейчас студенты вузов в основном обучаются по четырехлетним программам бакалавриата.

"Модернизация всех сфер жизнедеятельности страны требует новых подходов к подготовке высококвалифицированных кадров", - считают в министерстве.

Как сообщает Podrobno.uz, эксперты, проанализировав образовательную программу университетов, пришли к выводу, что в учебных планах есть предметы, которые не востребованы в практике определенных специалистов. Например, дисциплина "Педагогика" в учебном плане технико-математической специальности не нужна.

Также есть предметы, которые по содержанию дублируются из года в год.

В министерстве отмечают, что качество образования определяется содержанием учебных программ, их способностью отвечать требованиям рынка труда касательно конкретной профессии, специализации, а не продолжительностью обучения.

Фото - пресс-служба МДО Южнокорейцы помогут Узбекистану в создании контента для дошкольников

Напомним, филиал Пучонского университета в Ташкенте примет первых студентов уже в сентябре этого года. Они будут обучаться по программам трехлетнего бакалавриата. Один из факультетов нового вуза будет специализироваться на подготовке кадров в сфере дошкольной педагогики и психологии.

Кроме того, в Университете мировой экономики и дипломатии срок обучения в магистратуре сократили до одного года.