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Консалтинговое бюро Стрелка запустило образовательную программу Ташкент любит тебя

Институт "Стрелка" запустил в Ташкенте образовательную программу

Sputnik
Общество
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За два месяца жители столицы Узбекистана узнают все о тонкостях комфортной городской среды.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. Институт "Стрелка" в четверг запустило образовательную программу "Ташкент любит тебя", сообщает корреспондент Sputnik.

Планируется, что благодаря ей жители столицы Узбекистана за два месяца узнают все о тонкостях комфортной городской среды.

Первую встречу открыла архитектор и генеральный директор Strelka Architects Дарья Парамонова. Тема лекции — зачем городу нужны общественные пространства.

"Я постаралась рассказать о том, что сегодня происходит с нашими городами, почему мы так часто говорим об общественном пространстве, что происходит в мире, какие тенденции существуют. Также отдельно уделила внимание проекту "Ташкент любит тебя", который мы сейчас готовим и, надеюсь, будем реализовывать", — отметила Парамонова.

В рамках образовательной программы — не только лекции экспертов КБ "Стрелка", а также воркшопы и дискуссии. Ташкентцы смогут узнать, каким образом изменится улица Амира Темура — первый пилотный проект КБ "Стрелка" и хокимията столицы, а также поучаствовать в предстоящей трансформации города. Каждый столичный житель, небезразличный к судьбе любимого города, может принять участие в этой образовательной программе и повлиять на изменения.

Консалтинговое бюро Стрелка запустило образовательную программу Ташкент любит тебя
Sputnik
Консалтинговое бюро "Стрелка" запустило образовательную программу "Ташкент любит тебя"

В рамках программы антрополог Михаил Алексеевский продемонстрирует результаты исследования, проведенного в Ташкенте, и обсудит с горожанами черты городской идентичности. На следующей неделе эксперт по велосипедизации Петербурга Дарья Табачникова и заместитель директора Центра организации дорожного движения Артур Шахбазян поговорят о том, как организовать удобную транспортную систему.

Планы по обустройству Ташкента
КБ Стрелка
В Центральном парке Ташкента жителям расскажут о развитии города
Среди выступающих заявлены также руководители проектов КБ "Стрелка" Алена Жмурова и Яна Козак. Они расскажут о том, что такое дизайн-код и как он влияет на облик города. Программа мероприятий будет еще дополняться, уже сейчас доступны для регистрации два воркшопа о проектировании общественных пространств. Один из них будет посвящен созданию детских площадок. К этому воркшопу приглашаются юные ташкентцы в возрасте от семи лет и старше.

Отметим, что в рамках проекта "Ташкент любит тебя" работает краудсорсинговая платформа. До конца лета любой желающий может предложить собственные идеи по улучшению городской среды или рассказать о проблеме конкретного места на карте столицы. Проголосовать за предложения можно в социальных сетях, сбор идей будет проходить и во время образовательных встреч. Таким образом организаторы планируют привлечь горожан к активному обсуждению направлений развития города.




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