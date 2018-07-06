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Самолет авиакомпании Уральские авиалинии

"Уральские авиалинии" начнут летать из Пулково в Ургенч, Бухару и Фергану

© Sputnik / Александр Полегенько
Общество
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Ранее "Уральские авиалинии" заявили, что с 18 июля запускают новый регулярный рейс из Сочи в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik. В расписании аэропорта Пулково появились новые рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" до Ургенча, Бухары и Ферганы.

В настоящий момент в графике авиаперевозчика стоят рейсы из Санкт-Петербурга в Бухару, выполняемые на Airbus A320, со 2 по 23 октября по вторникам. Стоимость билета составляет от 11 тысяч рублей в одну сторону. В этот же период времени назначены рейсы в Ургенч, выполняемые на Airbus A321. Цена перелета также варьируется от 11 тысяч рублей.

Рейсы в Фергану будут осуществляться по четвергам с 11 по 25 октября на лайнере Airbus A321. Билет можно приобрести от 11 тысяч рублей.

Ранее "Уральские авиалинии" заявили, что с 18 июля запускают новый регулярный рейс из Сочи в Ташкент.

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Теги:
Бухара, Ургенч, Фергана, "Уральские авиалинии"



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