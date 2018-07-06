На борьбу с ВИЧ до 2022 года Узбекистан направит 50 миллионов долларов

В рамках программы о противодействию распространению ВИЧ-инфекции запланировано бесперебойное обеспечение антиретровирусными препаратами, а также тест-системами и медицинским оборудованием для профилактики и лечения вируса на сумму около 30 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 6 июл – Sputnik. В Узбекистане принята программа дополнительных мер по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на 2018-2022 годы стоимостью около 50 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения республики.

"Постановлением президента страны Шавката Мирзиёева принята программа по противодействию ВИЧ, ее бюджет составляет около 50 миллионов долларов", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, программа рассчитана на ближайшие пять лет и предусматривает меры по расширению оказываемой медико-социальной помощи населению по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции. Источниками финансирования программы являются средства госбюджета и внебюджетных фондов, а также Глобального фонда по борьбе со СПИДом, малярией и туберкулезом

© Sputnik / Александр Кондратюк Власти Узбекистана будут тратить больше средств на лечение больных ВИЧ

В рамках программы запланировано бесперебойное обеспечение антиретровирусными препаратами, а также тест-системами 3-4-го поколений и медицинским оборудованием для профилактики и лечения вируса на сумму около 30 миллионов долларов.

Программа также предусматривает строительство центров по борьбе со СПИДом в четырех областях страны, реконструкцию зданий Республиканского центра по борьбе со СПИДом, обеспечение непрерывного функционирования "кабинетов доверия" для групп повышенного риска.

По данным Республиканского центра по борьбе со СПИДом, число случаев ВИЧ-инфекции в 2016 году в Узбекистане сократилось на 4,5% по сравнению с 2015 годом — до 3,983 тысячи инфицированных. Согласно статистике Минздрава Узбекистана, на 1 октября 2015 года в стране с более чем 32-миллионным населением было зарегистрировано 32,546 тысячи ВИЧ-инфицированных.