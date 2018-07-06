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Новое здание Чиланзарского хокимията

Хокимият Чиланзарского района переехал в новое здание

Пресс служба хокимията Чиланзарского района
Общество
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В трехэтажном административном здании разместились также районное отделение Фонда “Нуроний”, Совет по координации деятельности органов самоуправления граждан, научно-исследовательский центр “Оила” и районный филиал Союза молодежи Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 6 июля — Sputnik. Сегодня, 6 июля, состоялась церемония открытия нового здания хокимията Чиланзарского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Новое здание состоит из трех этажей. На первых двух расположены Фонд “Нуроний” Чиланзарского района, Чиланзарский районный совет по координации деятельности органов самоуправления граждан, научно-исследовательский центр “Оила” Чиланзарского района и Чиланзарский районный совет Союза молодежи Республики Узбекистан.

Новое здание хокимията Чиланзарского района Ташкента
Пресс-служба хокимията Чиланзарского района
Новое здание хокимията Чиланзарского района Ташкента

Коворкинг центр “Chilanzar”, открытый при поддержке хокимията Чиланзарского района и Молодежного союза в рамках государственной программы "Молодежь — наше будущее" разместился на третьем этаже здания.

Прилегающая территория благоустроена и созданы все удобства для посетителей.

Строительство было начато осенью прошлого года.




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