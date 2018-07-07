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Молодожены. Архивное фото

Сколько стоит заказать звезду на узбекскую свадьбу

CC BY-SA 2.0 / Victoria Hong Zhu
Общество
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Полтора миллиона рублей придется выложить молодоженам за концерт групп "Квартет", "Алёр", "Устазода", дешевле всего обойдется выступление "Файз-нур" - 700 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Государственное учреждение "Узбекконцерт" утвердило стоимость выступления звезд на свадьбах и юбилеях.

В меньшей степени пострадает свадебный бюджет, если на торжестве выступит группа "Файз-нур". Музыканты развлекут гостей праздника за 700 тысяч сумов. 

Список артистов, которые будут выступать на свадьбах по льготным ценам
© Uzbekkoncert.uz
Список артистов, которые будут выступать на свадьбах по льготным ценам

Самый большой гонорар, полтора миллиона рублей, придется заплатить за концерт Шахрузы, Дилдоры Олимжоновой, Журабека Эсонова, а также музыкальных групп Квартет", "Алёр", "Устазода".

В "Узбекконцерте" отметили, что организация будет постоянно работать над расширением списка артистов. 

Список артистов, которые будут выступать на свадьбах по льготным ценам
© Uzbekkoncert.uz
Список артистов, которые будут выступать на свадьбах по льготным ценам
Ранее стали известно, сенаторы решили не запрещать пышные свадьбы. Исходя из национальных обычаев, специфики регионов, они пришли к выводу, что внедрять жесткие нормы будет нецелесообразно.

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Теги:
свадьба, Узбекистан



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