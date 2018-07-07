Сколько стоит заказать звезду на узбекскую свадьбу

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Полтора миллиона рублей придется выложить молодоженам за концерт групп "Квартет", "Алёр", "Устазода", дешевле всего обойдется выступление "Файз-нур" - 700 тысяч сумов.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Государственное учреждение "Узбекконцерт" утвердило стоимость выступления звезд на свадьбах и юбилеях.
В меньшей степени пострадает свадебный бюджет, если на торжестве выступит группа "Файз-нур". Музыканты развлекут гостей праздника за 700 тысяч сумов.
Список артистов, которые будут выступать на свадьбах по льготным ценам
Самый большой гонорар, полтора миллиона рублей, придется заплатить за концерт Шахрузы, Дилдоры Олимжоновой, Журабека Эсонова, а также музыкальных групп Квартет", "Алёр", "Устазода".
В "Узбекконцерте" отметили, что организация будет постоянно работать над расширением списка артистов.
Список артистов, которые будут выступать на свадьбах по льготным ценам
Ранее стали известно, сенаторы решили не запрещать пышные свадьбы. Исходя из национальных обычаев, специфики регионов, они пришли к выводу, что внедрять жесткие нормы будет нецелесообразно.