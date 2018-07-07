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Арка Нейтралитета в Ашхабаде

Делегация Узбекистана обсудит безопасность ЦА в Ашхабаде

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Ранее региональную безопасность обсудили в Ташкенте секретари советов безопасности Казахстана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Дилшодом Ахатовым посетит Ашхабад, где 9 июля примет участие в очередной встрече Диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности в формате "Европейский союз — Центральная Азия". Об этом пишет узбекский МИД.

Ранее региональную безопасность обсудили в Ташкенте секретари советов безопасности Казахстана и Узбекистана Нурлан Ермекбаев и Виктор Махмудов.

Напомним, глава Туркменистана пригласил Шавката Мирзиёева на саммит по спасению Арала, который пройдет в августе этого года.

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Секретари совбезов Узбекистана и Казахстана обсудили безопасность в ЦА
Теги:
МИД Узбекистана, Узбекистан, Ашхабад



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