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Жители поселка Гилан

В Минздраве России назвали рецепт долголетия

© Госкомтуризма Узбекистана
Общество
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По словам эксперта, продолжительность жизни увеличивают физические нагрузки и отсутствие вредных привычек.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Главный гериатр Министерства здравоохранения России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва в интервью RT рассказала о привычках долгожителей.

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Она отметила, что на долголетие влияют два фактора: примерно на 20% — генетикой и порядка 80% — образом жизни.

"Долгожители имеют мало вредных привычек — как правило, не злоупотребляют алкоголем и не курят. Они физически достаточно активны, социально адаптированы в зрелом возрасте. После выхода на пенсию продолжают интенсивно общаться, часто работают, занимаются какой-то общественной деятельностью. Обычно, это люди, которые употребляют много овощей и фруктов. И, конечно, имеет значение наследственность: если в роду были долгожители, то у вас есть шансы тоже им стать", — сказала Ткачёва.

Она добавила, что еще на продолжительность жизни может влиять интеллектуальная активность человека.

Теги:
старость



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