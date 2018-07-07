Грязь и тараканы: что нашли во время рейда в кафе и пекарнях Ташкента

Специалисты обнаружили, что ни одно из проверенных заведений не отвечает требованиям санитарии.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Правоохранители и представители ответственных организаций провели проверку столовых, кафе и пекарен в разных районах Ташкента. Об этом сообщает Узбекистан24.

Специалисты обнаружили, что ни одна из проверенных точек общественного питания не соответствует требованиям санитарии. В заведениях кишат тараканы, а у сотрудников кафе отсутствуют санитарные книжки.

Напомним, в конце июня гости ЭкоПарка в Ташкенте сняли на видео, как фризер для мороженого сотрудница парка моет водой из искусственного озера.