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Девушка с насекомым в руке

Грязь и тараканы: что нашли во время рейда в кафе и пекарнях Ташкента

SAEED KHAN / AFP
Общество
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Специалисты обнаружили, что ни одно из проверенных заведений не отвечает требованиям санитарии.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Правоохранители и представители ответственных организаций провели проверку столовых, кафе и пекарен в разных районах Ташкента. Об этом сообщает Узбекистан24.

Специалисты обнаружили, что ни одна из проверенных точек общественного питания не соответствует требованиям санитарии. В заведениях кишат тараканы, а у сотрудников кафе отсутствуют санитарные книжки.

Напомним, в конце июня гости ЭкоПарка в Ташкенте сняли на видео, как фризер для мороженого сотрудница парка моет водой из искусственного озера.

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Теги:
тараканы, кафе, Ташкент



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