Долой бюрократию: в Узбекистане отменят справки, выдаваемые махаллями

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана планирует аннулировать требование предоставления справок и других документов, выдаваемых махаллями.
В настоящее время узбекское законодательство предусматривает выдачу подобных справок в 51 случае.
Также из-за того, что органы самоуправления не имеют доступа к официальным базам данных, всю информацию в документы они вносят со слов узбекистанцев, и такие справки нельзя назвать достоверными.
Минюст предлагает аннулировать требование о необходимости получения в махаллях справок о прописке по месту жительства, о статусе безработного и об уходе за лицами с инвалидностью.
Однако махалли продолжат выдавать справки об имущественном состоянии семьи, степени родства, а также гарантийные письма, поручительства, письменные рекомендации и ходатайства, в связи с тем, что органы самоуправления граждан — самая близкая к населению народная структура.