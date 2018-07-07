Долой бюрократию: в Узбекистане отменят справки, выдаваемые махаллями

Минюст предлагает аннулировать требование о необходимости получения в махаллях справок о прописке по месту жительства, о статусе безработного и об уходе за лицами с инвалидностью.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана планирует аннулировать требование предоставления справок и других документов, выдаваемых махаллями.

В настоящее время узбекское законодательство предусматривает выдачу подобных справок в 51 случае.

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Как пишет " Даракчи" , при запросе документов в махаллях граждане сталкиваются с бюрократией, в некоторых случаях с людей незаконно взимают плату за выдачу справок.

Также из-за того, что органы самоуправления не имеют доступа к официальным базам данных, всю информацию в документы они вносят со слов узбекистанцев, и такие справки нельзя назвать достоверными.

Минюст предлагает аннулировать требование о необходимости получения в махаллях справок о прописке по месту жительства, о статусе безработного и об уходе за лицами с инвалидностью.

Однако махалли продолжат выдавать справки об имущественном состоянии семьи, степени родства, а также гарантийные письма, поручительства, письменные рекомендации и ходатайства, в связи с тем, что органы самоуправления граждан — самая близкая к населению народная структура.