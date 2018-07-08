В Ташкенте открыли проезд на пересечении ТКАД и улицы Заргарлик

В настоящее время перекресток работает в обычном режиме.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. В Ташкенте открыли проезд на пересечении Ташкентской кольцевой автодороги и улицы Заргарлик, сообщает ГУВД узбекской столицы.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров В Ташкенте закрыли проезд по улице Бунёдкор

Ранее проезжая часть на этом участке дороги была перекрыта бетонными ограждениями. Сейчас перекресток работает в обычном режиме.

Также ГУВД предупреждает о закрытии для движения улицы Байналминал: от площади Актепе до пересечения с улицей Бунёдкор в связи с проведением ремонтных работ.

Ранее в связи со строительством надземного путепровода было приостановлено движение по улице Бунёдкор: от пересечения с улицей Мукими до пересечения с Малой кольцевой автомобильной дорогой.