Китай профинансирует строительство специального центра для МВД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Академии МВД Узбекистана строят специальный Центр симуляции и моделирования, сообщает Podrobno.uz.
Об этом стало известно по итогам визита узбекской делегации в Китай во главе с министром внутренних дел Узбекистана генерал-майором Пулатом Бобожоновым.
Кроме того, узбекскую делегацию заинтересовали сканеры, установленные в общественных местах, метро и местах наибольшего скопления людей. Их преимуществом является высокая скорость сканирования людей, даже в большом потоке, способность выявлять лица, имеющие оружие или взрывчатые устройства на теле.
Также, по мнению узбекских правоохранителей, заслуживают внимания приборы, установленные на входе в государственные учреждения и ведомства, которые могут среди лиц, входящих в здание, определить тех, кто ранее совершил преступление или находится в розыске.