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Китай профинансирует строительство специального центра для МВД Узбекистана

© pixabay
Общество
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Пекин направит на строительство здания 22 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Академии МВД Узбекистана строят специальный Центр симуляции и моделирования, сообщает Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам визита узбекской делегации в Китай во главе с министром внутренних дел Узбекистана генерал-майором Пулатом Бобожоновым.

Узбекский студент
© UIT
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"Строительство центра финансируется за счет средств Китая в размере 22 миллионов долларов. Этот центр будет оснащен такими же современными технологиями, какие имеются в Полицейском университете Пекина. Центр симуляции должен стать единственным в своем роде учебным объектом в Центральной Азии по подготовке профессиональных кадров для правоохранительных органов", — ответили в МВД.

Кроме того, узбекскую делегацию заинтересовали сканеры, установленные в общественных местах, метро и местах наибольшего скопления людей. Их преимуществом является высокая скорость сканирования людей, даже в большом потоке, способность выявлять лица, имеющие оружие или взрывчатые устройства на теле.

Также, по мнению узбекских правоохранителей, заслуживают внимания приборы, установленные на входе в государственные учреждения и ведомства, которые могут среди лиц, входящих в здание, определить тех, кто ранее совершил преступление или находится в розыске.

Теги:
МВД Узбекистана, Узбекистан, Китай



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