Кина не будет: в Ташкенте ломают "Казахстан"

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента начали сносить кинотеатра "Казахстан", передает портал UzNews.
Как отметили работники бригады, кинотеатр значительно устарел и на данный момент не отвечает требованиям безопасности.
Снос кинотеатра одобрил хокимият Ташкента.
Что будет построено на его месте, пока неизвестно.
Напомним, в июне в Шайхантахурском районе Ташкента начали ломать банкетный зал Ezidiyor. Решение о сносе помещения принято в связи со строительством объекта Tashkent City.