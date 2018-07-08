Кина не будет: в Ташкенте ломают "Казахстан"

Кинотеатр устарел и в настоящее время не отвечает требованиям безопасности.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента начали сносить кинотеатра "Казахстан", передает портал UzNews.

© Sputnik / Екатерина Штукина Роскошь под снос: в Ташкенте начали ломать банкетный зал Ezidiyor

Тридцать рабочих в настоящее время разбирают здание.

Как отметили работники бригады, кинотеатр значительно устарел и на данный момент не отвечает требованиям безопасности.

Снос кинотеатра одобрил хокимият Ташкента.

Что будет построено на его месте, пока неизвестно.

Напомним, в июне в Шайхантахурском районе Ташкента начали ломать банкетный зал Ezidiyor. Решение о сносе помещения принято в связи со строительством объекта Tashkent City.