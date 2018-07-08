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Здание кинотеатра Казахстан

Кина не будет: в Ташкенте ломают "Казахстан"

© Sputnik / Иосиф Будневич
Общество
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33402

Кинотеатр устарел и в настоящее время не отвечает требованиям безопасности.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Юнусабадском районе Ташкента начали сносить кинотеатра "Казахстан", передает портал UzNews.

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© Sputnik / Екатерина Штукина
Роскошь под снос: в Ташкенте начали ломать банкетный зал Ezidiyor
Тридцать рабочих в настоящее время разбирают здание.

Как отметили работники бригады, кинотеатр значительно устарел и на данный момент не отвечает требованиям безопасности.

Снос кинотеатра одобрил хокимият Ташкента.

Что будет построено на его месте, пока неизвестно.

Напомним, в июне в Шайхантахурском районе Ташкента начали ломать банкетный зал Ezidiyor. Решение о сносе помещения принято в связи со строительством объекта Tashkent City.

Теги:
Ташкент



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