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Самому старому военному училищу Узбекистана исполняется 100 лет!

Славный юбилей: 100 лет исполняется Академии Вооруженных Сил

Министерство обороны РУз
Общество
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В середине июля в здании бывшего Ташкентского высшего общевойскового командного училища пройдут торжественные мероприятия.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Академия Вооруженных Сил Республики Узбекистан 12 июля отпразднует 100-летие со дня основания, сообщает корреспондент Sputnik.Узбекистан.

В Министерстве обороны прошли торжества по случаю выпуска лейтенантов
Министерство обороны РУз
В Минобороны состоялся очередной выпуск лейтенантов

В здании бывшего Ташкентского высшего общевойскового командного училища, которое считается самым старым в Узбекистане, 11-12 июля пройдут торжественные мероприятия.

В планах – проведение международной военно-научной конференции, в ходе которой участники намерены обсудить исторический вклад учебного заведения в подготовку офицерских кадров, а также посмотреть документальные фильмы и видеоролики.

Кроме того, гости смогут приобрести сувенирные изделия, книги и буклеты об академии.

Для выпускников училища и ветеранов к юбилею организуют экскурсию по Академии Вооруженных Сил.

Академию Вооруженных Сил Узбекистана реформировали в январе 2017 года.

В работу вуза внедрили новейшие методики и технологии, учебные аудитории оснастили современными тренажерами, там продолжается подготовка лейтенантов и повышение квалификации действующих офицеров, а также специальная подготовка командирских кадров.

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