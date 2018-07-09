Больше безопасности: КПП аэропортов перенесут на привокзальные площади

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Контрольно-пропускные пункты аэропортов перенесут со входов на привокзальные площади, сообщает портал Podrobno.uz.
Новые КПП построят в воздушных гаванях четырех городов – Ташкента, Бухары, Самарканда и Ургенча.
Об этом сообщается в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Пункты оснастят современными метоллодетекторами, газоанализаторами, детекторами радиоактивных веществ и интоскопами.
Специалисты займутся предварительной проверкой пассажиров, их ручной клади и багажа.
При этом действующие совместные посты правоохранительных органов и сотрудников Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" в аэропортах сократят.
Таким образом власти надеются усилить охрану общественного порядка и пресечение незаконного проникновения в здания аэропортов, а также добиться экстренного предупреждения и выявления незаконного проноса оружия, боеприпасов, взрывчатых и радиоактивных веществ.