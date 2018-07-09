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Встреча первых пассажиров в новом международном терминале аэропорта Ташкент

Больше безопасности: КПП аэропортов перенесут на привокзальные площади

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Речь идет о ряде воздушных гаваней Узбекистана – аэропортах в Ташкенте, Бухаре, Самарканде и Ургенче.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Контрольно-пропускные пункты аэропортов перенесут со входов на привокзальные площади, сообщает портал Podrobno.uz.

Новое здание терминала снаружи
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Как теперь выглядит новый терминал аэропорта Ташкент
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Новые КПП построят в воздушных гаванях четырех городов – Ташкента, Бухары, Самарканда и Ургенча.

Об этом сообщается в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Пункты оснастят современными метоллодетекторами, газоанализаторами, детекторами радиоактивных веществ и интоскопами.

Специалисты займутся предварительной проверкой пассажиров, их ручной клади и багажа.

При этом действующие совместные посты правоохранительных органов и сотрудников Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" в аэропортах сократят.

Таким образом власти надеются усилить охрану общественного порядка и пресечение незаконного проникновения в здания аэропортов, а также добиться экстренного предупреждения и выявления незаконного проноса оружия, боеприпасов, взрывчатых и радиоактивных веществ.

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Теги:
охрана, аэропорт Ташкента, аэропорт



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