Больше безопасности: КПП аэропортов перенесут на привокзальные площади

Речь идет о ряде воздушных гаваней Узбекистана – аэропортах в Ташкенте, Бухаре, Самарканде и Ургенче.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Контрольно-пропускные пункты аэропортов перенесут со входов на привокзальные площади, сообщает портал Podrobno.uz.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Как теперь выглядит новый терминал аэропорта Ташкент 11

Новые КПП построят в воздушных гаванях четырех городов – Ташкента, Бухары, Самарканда и Ургенча.

Об этом сообщается в постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Пункты оснастят современными метоллодетекторами, газоанализаторами, детекторами радиоактивных веществ и интоскопами.

Специалисты займутся предварительной проверкой пассажиров, их ручной клади и багажа.

При этом действующие совместные посты правоохранительных органов и сотрудников Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" в аэропортах сократят.

Таким образом власти надеются усилить охрану общественного порядка и пресечение незаконного проникновения в здания аэропортов, а также добиться экстренного предупреждения и выявления незаконного проноса оружия, боеприпасов, взрывчатых и радиоактивных веществ.