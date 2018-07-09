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Китайская Полиция

Китайские правоохранители показали узбекскими коллегам новинки спецсредств

© AP Photo / Andy Wong
Общество
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Глава МВД Узбекистана Пулат Бобожонов обсудил с министром общественной безопасности Китая Чжао Кечжи ход реализации проекта по строительству учебного центра симуляции и моделирования в академии министерства внутренних дел республики.

ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Делегация МВД Узбекистана во главе с министром внутренних дел Пулатом Бобожоновым изучила опыт правоохранительных органов Китая в области разработки и применения спецсредств, сообщили в министерстве.

В ходе визита в КНР в конце минувшей недели Бобожонов провел переговоры с членом Госсовета Китая, министром общественной безопасности Чжао Кечжи. В ходе переговоров стороны отметили укрепление сотрудничества между министерствами двух стран, а также расширение практики розыска и задержания преступников. Узбекская делегация посетила первый научно-исследовательский институт при министерстве общественной безопасности Китая.

"Разработки произвели на нас большое впечатление. Мы хотим, чтобы в будущем их использовали в Узбекистане", — заявил Бобожонов.

Китайские правоохранители продемонстрировали узбекским коллегам образцы спецодежды, которую используют при разминировании взрывных устройств, сканеры для общественных мест, оборудования для проверки автомобилей.

Стороны также обсудили ход реализации проекта по строительству учебного центра симуляции и моделирования в академии министерства внутренних дел Узбекистана. Центр должен стать единственным в своем роде в Центральной Азии по подготовке ведущих кадров.

Флаг Китайской Народной Республики
© Flickr / Max Braun
Китай выделил Узбекистану 22 миллиона долларов для создания учебного центра
В ходе переговоров Бобожонов и Кечжи также обсудили перспективы сотрудничества в сфере подготовки кадров. По данным ведомства, за последние два года 213 сотрудников органов внутренних дел Узбекистана прошли курсы повышения квалификации в Китае в сфере уголовного розыска, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, экспертной криминалистики и ряде других направлений.

В марте правительство Китая предоставило Узбекистану грант в размере 22 миллионов долларов на создание учебного центра в академии министерства внутренних дел республики. В центре планируется установить интерактивные программные комплексы — "Дежурная часть органов внутренних дел", "Безопасный город", "Учебно-консультативный портал дознавателя". Также будет оборудован специальный полигон с учебно-имитационными помещениями объектов городской и транспортной инфраструктуры, фрагментами вагона метро, макетом самолета.




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