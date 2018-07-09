В Узбекистане банкам запретили отказывать в приеме ветхих долларов

Приказом утверждается новый порядок проведения операций по обмену валюты физическими лицами. Один из пунктов посвящен ветхим купюрам и критериям определения степени их повреждения

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Теперь банки Узбекистана обязаны принимать старые или затертые доллары. Это предусмотрено приказом правления Центрального банка от 2 июля. Документ опубликован на сайте Национальной базы данных законодательства, сообщает корреспондент Спутник Узбекистан.

© Sputnik / Роман Галкин Доллар все ниже: курс валют в Узбекистане

Приказом утверждается новый порядок проведения операций по обмену валюты физическими лицами. Один из пунктов посвящен ветхим купюрам и критериям определения степени их повреждения.

К примеру, теперь купюра считается пригодной к использованию, если заклеенные углы или части не превышают 1 мм и принадлежат этой банкноте; один и более разрывов края банкноты, длина каждого из которых составляет до 7 мм на ней имеется не более двух отверстий диаметром не более 1 мм.

Раньше в банках это принимали за дефект и признавали купюру непригодной.

Поврежденной же считается та купюра, которая склеена из разных кусочков, с изменённым первоначальным цветом, обожженная или проженная, если потеряла свою первоначальную твердость и стала мягкой, залитая полностью или в значительной степени краской, чернилами, жиром и тому подобное.

Помимо этого, банкам и кассам запретили отказывать в приеме ветхих купюр иностранной валюты.

В предыдущем порядке этот пункт отсутствовал и, зачастую, сдавать ветхие купюры приходилось в Национальном банке внешнеэкономической деятельности. Теперь же банки и пункты обменов обязаны принимать их для последующей сдачи банку-эмитенту. За прием поврежденных купюр банкам разрешается взимать комиссию.

При этом банк или касса должны предупредить клиента, что банк-эмитент может отказаться приниматься поврежденную купюру, а комиссия не будет возвращена.

Ранее на портале "Менинг фикрим" была зарегистрирована петиция против взимания банками комиссии за прием ветхих долларов.