Урбанисты из России расскажут ташкентцам, как сделать их город стильным

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Институт и консалтинговое бюро "Стрелка" в рамках общеобразовательного проекта в узбекской столице расскажут ташкентцам о том, как единое оформление вывесок и рекламных конструкций может преобразить город и придать ему самобытность. Очередное мероприятие пройдет 13 июля в Центральном парке узбекской столицы, сообщается на сайте организаторов.
В рамках встречи архитектор КБ "Стрелка" Алена Жмурова расскажет о том, как сделать так, чтобы вывески и реклама легче воспринимались горожанами и не скрывали при этому всю красоту и богатство национальной архитектуры.
Также на лекции выступит руководитель проекта внедрения дизайн-кода в Ташкенте Яна Козак, которая объяснит, в чем состоит этот процесс и как он изменит город.
Лекция пройдет на русском языке на летней площадке в Central Park (бывший парк Тельмана). Вход на мероприятие по предварительной регистрации на сайте: https://stre.lk/FajL.
Яна Козак также участвовала во многих российских проектах по благоустройству городов. В частности, она руководит проектами комплексного развития городской среды Калининграда, а также дизайн-кодов Калининграда, Сергиева-Посада и теперь — Ташкента.
"Ташкент любит тебя" — образовательная программа о городе и его жителях. В течение июля и августа институт "Стрелка" совместно с Общественным советом при хокимияте проведет серию бесплатных лекций, дискуссий и профессиональных воркшопов о принципах развития современных городов, архитектурном наследии и городской культуре. В рамках проекта любой желающий может предложить собственные идеи по улучшению городской среды или рассказать о проблеме конкретного места на карте.