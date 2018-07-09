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На улицах Ташкента

Урбанисты из России расскажут ташкентцам, как сделать их город стильным

© Flickr / stefan_fotos
Общество
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Консалтинговое бюро "Стрелка" проведет в узбекской столице очередную лекцию о развитии города. Темой встречи станет так называемый дизайн-код Ташкента, который сделает его узнаваемым и неповторимым.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Институт и консалтинговое бюро "Стрелка" в рамках общеобразовательного проекта в узбекской столице расскажут ташкентцам о том, как единое оформление вывесок и рекламных конструкций может преобразить город и придать ему самобытность. Очередное мероприятие пройдет 13 июля в Центральном парке узбекской столицы, сообщается на сайте организаторов.

В рамках встречи архитектор КБ "Стрелка" Алена Жмурова расскажет о том, как сделать так, чтобы вывески и реклама легче воспринимались горожанами и не скрывали при этому всю красоту и богатство национальной архитектуры.

Также на лекции выступит руководитель проекта внедрения дизайн-кода в Ташкенте Яна Козак, которая объяснит, в чем состоит этот процесс и как он изменит город.

Лекция пройдет на русском языке на летней площадке в Central Park (бывший парк Тельмана). Вход на мероприятие по предварительной регистрации на сайте: https://stre.lk/FajL.

Архитектор и генеральный директор бюро Strelka Architects Дарья Парамонова
© tashkent-idea.org
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Алена Жмурова — директор проектов в КБ "Стрелка", выпускница Московского архитектурного института. За ее плечами участие в международных конкурсах на парк "Зарядье" в Москве, проекте Новой Школы Летово и Умной Школы в Иркутске, нанолаборатории в Тель–Авиве, программе благоустройства "Моя Улица" в Москве. В данный момент она руководит проектом комплексного развития городской среды Саратова.

Яна Козак также участвовала во многих российских проектах по благоустройству городов. В частности, она руководит проектами комплексного развития городской среды Калининграда, а также дизайн-кодов Калининграда, Сергиева-Посада и теперь — Ташкента.

"Ташкент любит тебя" — образовательная программа о городе и его жителях. В течение июля и августа институт "Стрелка" совместно с Общественным советом при хокимияте проведет серию бесплатных лекций, дискуссий и профессиональных воркшопов о принципах развития современных городов, архитектурном наследии и городской культуре. В рамках проекта любой желающий может предложить собственные идеи по улучшению городской среды или рассказать о проблеме конкретного места на карте.




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