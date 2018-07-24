Среди выпускников вуза насчитывается более 70 Героев РФ и СССР. Более 20 выпускников ТВОКУ возглавляли после распада СССР военные ведомства в странах СНГ.
Преподаватели из Индонезии будут вести лекции в университете Самарканда.
В ответ на запрос Общественного совета в связи с ситуацией с обращениями граждан и многочисленными жалобами на неэффективность системы обработки обращений в ее нынешнем виде городские власти Ташкента заявили о создании инновационной структуры.
ГУВД Ташкента оштрафовало шесть водителей КАМАЗов, когторые выехали со стройки с грязными колесами и при перевозке не накрыли мусор брезентом.
В Законодательной палате Олий Мажлиса обсуждают проект закона "Об охране репродуктивного здоровья граждан".
Работа будет проходить при районном комитете женщин, будет оказываться помощь родителям в процессе воспитания ребенка.
Прогноз погоды опубликовал Узгидромет, с 25 по 28 июля температура опустится до 31 градуса.
По словам министра высшего и среднего специального образования, одна из основных целей вузов – это применение научных разработок на практике.
В столицу Казахстана съехались 19 участниц международного соревнования, он приурочен к 20-летию города.
Мальчик весом восемь килограммов появился на свет на юге республики, в городе Куляб.
Эксперты фонда утверждают, что в стране людей принуждают работать на хлопковых полях, хотя ранее в МОТ заявляли, что Узбекистан покончил с использованием принудительного труда при сборе хлопка.
Также оплату труда увеличат инженерам исследовательских учреждений.
В настоящее время эксперты занимаются разработкой новой редакции Налогового кодекса. Они должны ее подготовить до 1 декабря 2018 года.
Эксперты назвали ушедшие автомобили, по которым скучают россияне.
По данным МИД, в ходе визита узбекская делегация также планирует провести в Вашингтоне ряд двусторонних встреч.
Консультант будет привлекать зарубежных партнеров для внедрения новых подходов в сфере образования Узбекистана.
В апреле 2017 года грузовик наехал на людей на одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Погибли пять человек, 15 получили травмы разной степени тяжести.
Ранее Шавкат Мирзиёев одобрил постановление "О дополнительных мерах по стабильному обеспечению внутреннего рынка песчано-гравийными материалами".
Директор Нукусскоого филиала Ташкентского педиатрического медицинского института Орал Атаниязова поддержала новые нормы при сдаче вступительных экзаменов и даже предложила радикальную меру по ограничению сотовой связи в районе тестовых испытаний.
В 2018 году вопреки прогнозам в высшие учебные заведения республики подали документы гораздо меньше абитуриентов, но с учетом вечерников и заочников цифра вырисовывается совсем иная. С чем это связано, выяснял корреспондент Sputnik.