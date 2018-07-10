С природой с детства: в Ташкенте открывается кружок юных натуралистов

Каждую среду в 10:00 дети от 7 до 13 лет смогут узнать тайны животного и растительного мира.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. С 11 июля в Ташкентском зоопарке открывается кружок юных натуралистов, сообщает портал "Новости Узбекистана".

© Sputnik / Валерий Мельников Символы мира и счастья: декоративных голубей покажут на фестивале в Ташкенте

Дети от 7 до 13 лет смогут узнать тайны животного и растительного мира каждую среду в 10:00, занятия проводятся бесплатно.

"Занятия проходят по средам в Ташзоопарке по адресу: г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Богишамол 232-а", — уточняется в сообщении.

По всем вопросам просят звонить по телефону 289-07-73.

На прошлой неделе, 8 июля, в зоопарке Ташкента провели фестиваль декоративных голубей.

Детям до 7 лет показали птиц бесплатно.

Ташкентский зоопарк был организован в 1924 году по инициативе ученых-зоологов Средне-Азиатского университета.

Сегодня это крупный современный центр по созданию коллекций редких и исчезающих видов животных, многие из них внесены в Международную и Республиканскую Красные книги.