Министр образования распорядился решить проблемы школ в Самарканде

Шерзод Шерматов в июле провел инспекцию, результаты его не удовлетворили – 349 образовательных учреждений нуждаются в капитальном ремонте.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Министр народного образования Узбекистана в июле проинспектировал школы Самаркандской области, сообщает пресс-служба министерства.

© Пресс-служба Министерства народного образования Школа в Самаркандской области

Шерзод Шерматов проводил проверку с 4 июля по поручению президента Шавката Мирзиёева и остался недоволен результатами.

"В частности, в ряде школ находятся в плачевном состоянии, в них на протяжении более 35-45 лет не проводился капитальный ремонт, а средства на текущий ремонт тоже выделялись ограниченно несколько лет назад", - уточняется в сообщении.

Кроме того, 18 школ подлежат полной реконструкции, 349 учреждений нуждаются в капитальном ремонте, в 336 школах нет спортивных залов, в 629 отсутствует ограждение территории, в 474 учреждениях число учащихся на 50% превышает вместимость.

© Пресс-служба Министерства народного образования Школа в Самаркандской области

Министр народного образования поблагодарил преподавателей, которые продолжают работать в таких условиях, а также указал на необходимость срочных мер по решению проблем.

Он поручил руководителю Областного управления народного образования Самарканда пересмотреть деятельность и заняться разрешением всех вопросов.