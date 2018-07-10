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Узбек в национальной одежде

Численность населения Узбекистана выросла почти до 33 миллионов человек

© ИА «Жахон» / Анвар Ильясов
Общество
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На первом месте Самаркандская область, там проживает около 3,8 миллиона человек, меньше всего в Сырдарьинской области – 821 тысяча.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Население Узбекистана в 2018 году выросло до 32,9 миллиона человек, сообщает Государственный комитет республики по статистике.

Численность населения Узбекистана
Госкомстат
Численность населения Узбекистана

За год в стране родились 324,3 тысячи человек.

Больше всего людей проживает в Самаркандской области – 3,753 миллиона человек, меньше всего – в Сырдарьинской области, где численность населения по данным на 1 июля составила 821,9 тысячи человек.

По рождаемости лидируют Самарканд, Кашкадарья и Сурхандарья.

Всего население за год увеличилось на 243,4 тысячи человек, чуть более 50% проживают в городах.

В апреле Госкомстат опубликовал квартальный отчет по зарплате узбекистанцев.

По данным ведомства, наибольший рост заработной платы в январе-марте 2018 года наблюдался в сфере информации и связи, за ней следуют финансовые и страховые области.

Теги:
население, Госкомстат, Демография



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