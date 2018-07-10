Численность населения Узбекистана выросла почти до 33 миллионов человек

На первом месте Самаркандская область, там проживает около 3,8 миллиона человек, меньше всего в Сырдарьинской области – 821 тысяча.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Население Узбекистана в 2018 году выросло до 32,9 миллиона человек, сообщает Государственный комитет республики по статистике.

Госкомстат Численность населения Узбекистана

За год в стране родились 324,3 тысячи человек.

Больше всего людей проживает в Самаркандской области – 3,753 миллиона человек, меньше всего – в Сырдарьинской области, где численность населения по данным на 1 июля составила 821,9 тысячи человек.

По рождаемости лидируют Самарканд, Кашкадарья и Сурхандарья.

Всего население за год увеличилось на 243,4 тысячи человек, чуть более 50% проживают в городах.

В апреле Госкомстат опубликовал квартальный отчет по зарплате узбекистанцев.

По данным ведомства, наибольший рост заработной платы в январе-марте 2018 года наблюдался в сфере информации и связи, за ней следуют финансовые и страховые области.