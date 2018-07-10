"Прекрасная Аваза": президент Туркменистана написал новое стихотворение

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находясь в отпуске, написал новое стихотворение, сообщает РИА Новости.
Он отдыхает в национальной туристической зоне "Аваза" на побережье Каспийского моря.
Глава государства вместе с внуком Керимгулы Бердымухамедовым совершил велосипедную прогулку, провел тренировку и написал следующие строки: "Спорт! Туркменистан! Прекрасная Аваза! Простилается Шелковый путь!"
Стихотворение называется "Спортивный Туркменистан".
Затем Бердымухамедов прочитал стихотворение внуку и предложил перевести его на английский язык, а также дал ряд рекомендаций.
В июле президент Туркменистана передал туристическую базу "Аваза" в ведение предпринимателей.
По его словам, в стране необходимо ускорить работу по приватизации, основными ее инструментами должны стать размещение акций, формирование фондового рынка и открытие конкурирующих торговых предприятий.