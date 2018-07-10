13:04 10 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9176.86
  • USD7813.42
Поиск
Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов

"Прекрасная Аваза": президент Туркменистана написал новое стихотворение

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
Получить короткую ссылку
5010

Гурбангулы Бердымухамедов находится в отпуске, он отдыхает в национальной туристической зоне на побережье Каспийского моря.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находясь в отпуске, написал новое стихотворение, сообщает РИА Новости.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
© Пресс-служба президента РУз
Глава Туркменистана пригласил Мирзиёева на саммит по спасению Арала

Он отдыхает в национальной туристической зоне "Аваза" на побережье Каспийского моря.

Глава государства вместе с внуком Керимгулы Бердымухамедовым совершил велосипедную прогулку, провел тренировку и написал следующие строки: "Спорт! Туркменистан! Прекрасная Аваза! Простилается Шелковый путь!"

Стихотворение называется "Спортивный Туркменистан".

Затем Бердымухамедов прочитал стихотворение внуку и предложил перевести его на английский язык, а также дал ряд рекомендаций.

В июле президент Туркменистана передал туристическую базу "Аваза" в ведение предпринимателей.

По его словам, в стране необходимо ускорить работу по приватизации, основными ее инструментами должны стать размещение акций, формирование фондового рынка и открытие конкурирующих торговых предприятий.

По теме

Делегация Узбекистана обсудит безопасность ЦА в Ашхабаде
Теги:
Президент, Туркменистан, Спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тарон Маргарян
    Я ухожу!

    Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку – с его уходом прежняя правящая партия Армении потеряет контроль над столицей.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис с супругой, одетые в народные костюмы, во время шествия участников Праздника песни и танца
    Президент говорит

    Выступление президента Латвии Раймондса Вейониса опять стало поводом для насмешек - на этот раз глава государства назвал "Праздник песни" "Рождеством".

  • Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, архивное фото
    Спасти экономику

    Помочь Литве хоть в какой-то мере может только нормализация отношений с Россией, считает эксперт Василий Колташов.

  • Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски
    Давайте разговаривать

    Глава МИД Молдовы рассказал об отношениях между Москвой и Кишиневом, подчеркнув, что страны должны вернуться к нормальному диалогу.

  • Въезд на военную базу Адажи, где расквартирован американский контингент
    Старая история

    Эстония, Дания и Латвия создают натовскую дивизию, чье название удивительным образом совпадает с дивизией СС "Норд", действовавшей против советской армии.

  • Олег Цховребов
    Новая жизнь старых машин

    Цхинвальский мастер по переделке автомобилей обещает через две недели превратить покореженную и битую "KIA Cerato" в "новенький" пикап.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Федор Смолов (Россия) после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
Россия на ЧМ-2018: усы Черчесова, нога Акинфеева и Фёдорово горе
Ливни и наводнение в Японии
Остров тонет: сильные дожди залили Японию
Новая концепция налоговой реформы в Узбекистане
Как изменится жизнь узбекистанцев при новой налоговой системе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054