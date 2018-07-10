"Прекрасная Аваза": президент Туркменистана написал новое стихотворение

Гурбангулы Бердымухамедов находится в отпуске, он отдыхает в национальной туристической зоне на побережье Каспийского моря.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находясь в отпуске, написал новое стихотворение, сообщает РИА Новости.

Он отдыхает в национальной туристической зоне "Аваза" на побережье Каспийского моря.

Глава государства вместе с внуком Керимгулы Бердымухамедовым совершил велосипедную прогулку, провел тренировку и написал следующие строки: "Спорт! Туркменистан! Прекрасная Аваза! Простилается Шелковый путь!"

Стихотворение называется "Спортивный Туркменистан".

Затем Бердымухамедов прочитал стихотворение внуку и предложил перевести его на английский язык, а также дал ряд рекомендаций.

В июле президент Туркменистана передал туристическую базу "Аваза" в ведение предпринимателей.

По его словам, в стране необходимо ускорить работу по приватизации, основными ее инструментами должны стать размещение акций, формирование фондового рынка и открытие конкурирующих торговых предприятий.