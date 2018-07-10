В Узбекистане сохранится аномально жаркая погода

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. На территории Узбекистана 11 июля сохранится аномально жаркая погода, сообщает пресс-служба Узгидромета.
В дневные часы температура воздуха поднимется до 40-43 градусов, это на 5-7 градусов выше средних значений.
На юге столбики термометров могут подняться до 44-45 градусов.
В Бухарской, Навойиской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях синоптики прогнозируют гармсиль – сухой горячий ветер.
"В связи с изложенным просим соблюдать меры предосторожности, для предотвращения обезвоживания обильно употреблять питьевую воду, без надобности не выходить на улицу и снизить физические нагрузки до минимума", - уточняется в сообщении МЧС по республике.
Жара пришла в Узбекистан из Ирана на прошлой неделе.
С 12 по 15 июля также не ожидается ощутимого снижения температуры.