В Узбекистане сохранится аномально жаркая погода

Температура воздуха 11 июля снова поднимется на 5-7 градусов выше средних значений, в дневные часы она составит от 40 до 43 градусов.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. На территории Узбекистана 11 июля сохранится аномально жаркая погода, сообщает пресс-служба Узгидромета.

В дневные часы температура воздуха поднимется до 40-43 градусов, это на 5-7 градусов выше средних значений.

На юге столбики термометров могут подняться до 44-45 градусов.

В Бухарской, Навойиской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях синоптики прогнозируют гармсиль – сухой горячий ветер.

"В связи с изложенным просим соблюдать меры предосторожности, для предотвращения обезвоживания обильно употреблять питьевую воду, без надобности не выходить на улицу и снизить физические нагрузки до минимума", - уточняется в сообщении МЧС по республике.

Жара пришла в Узбекистан из Ирана на прошлой неделе.

С 12 по 15 июля также не ожидается ощутимого снижения температуры.