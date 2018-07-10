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Булунғурлик ихтирочи экин экадиган машина яратди

Молодой изобретатель из Булунгура создал уникальную посевную машину

УзЛиДеп
Общество
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Изобретение предназначено для посадки кукурузы и фасоли, но в планах у молодого инноватора приспособить машину для посадки сои.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Булунгурский молодой изобретатель создал посевную машину за 753 тысяч сумов, сообщил официальный сайт "УзЛиДеп".

Ранее прошел республиканский этап конкурса "Молодой инноватор", в котором участвовали одаренные молодые люди из каждой области со своими проектами. 

"Одним из участников стал слушатель Булунгурского профессионального коллежа бытовых услуг Нурмухаммад Файзуллаев. Он создал посевную машину для бобовых культур. Эта машина работает без топлива", — говорится в сообщении.

Изобретение предназначено для посадки кукурузы и фасоли, но в планах у молодого инноватора приспособить машину для посадки сои.

"Впервые мы использовали эту машину в в апреле, а теперь продаем полученный урожай на рынке. Еще одно преимущество этого оборудования заключается в том, что если ручным способом можно посеять 8-10 соток в день, то с помощью данной машины - 45-50 соток", - пояснил Нурмухаммад.

По словам изобретателя, на создание этого приспособления было потрачено всего 753 тысячи сумов.




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