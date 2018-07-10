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Питьевая вода в бутылках

Из-за жары в автобусах Ташкента начали бесплатно раздавать воду

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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Ранее Узгидромет сообщил, что на территории республики в ближайшие дни сохранится аномально жаркая погода.

ТАШКЕНТ, 10 июля – Sputnik. Из-за жары более чем в 40 градусов в автобусах Ташкента пассажирам начали бесплатно раздавать воду, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ташгортранссервиса".

"В связи с резким повышением температуры воздуха в Ташкенте… в самое жаркое время дня в автобусных маршрутах пассажирам предлагается бесплатная прохладная питьевая вода", — говорится в сообщении.

Фонтан в Ташкенте
Sputnik
В Узбекистане сохранится аномально жаркая погода
По данным Узгидромета, в конце прошлой недели в Узбекистане установилась жаркая погода с температурой воздуха на 5-7 градусов выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух в Ташкенте прогревается до 40-43 градусов, на юге страны – до 45 градусов.

Синоптики прогнозируют, что на этой неделе в ряде регионов возможен гармсиль (сухой горячий ветер), а по предгорным и горным районам республики возможно прохождение ледниковых селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана.




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