Из-за жары в автобусах Ташкента начали бесплатно раздавать воду

ТАШКЕНТ, 10 июля – Sputnik. Из-за жары более чем в 40 градусов в автобусах Ташкента пассажирам начали бесплатно раздавать воду, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ташгортранссервиса".
"В связи с резким повышением температуры воздуха в Ташкенте… в самое жаркое время дня в автобусных маршрутах пассажирам предлагается бесплатная прохладная питьевая вода", — говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют, что на этой неделе в ряде регионов возможен гармсиль (сухой горячий ветер), а по предгорным и горным районам республики возможно прохождение ледниковых селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана.