ООН указала на дефицит воды в мире

По данным организации, доступа к безопасной и недорогой питьевой воде в мире лишены более двух миллиардов человек.

ТАШКЕНТ, 10 июля – Sputnik. Организация Объединенных Наций указала на недостаток питьевой воды в мире, сообщает РИА Новости.

В ходе открывшегося в понедельник в штаб-квартире организации форума участники призвали сосредоточиться на достижении глобальных целей устойчивого развития.

Согласно докладу, сегодня более двух миллиардов человек лишены доступа к безопасной и недорогой питьевой воде.

Кроме того, миллиарды людей по-прежнему нуждаются в доступе к элементарным предметам гигиены – туалету и средствам для мытья рук.

По мнению специалистов, при нынешних тенденциях вряд ли удастся искоренить эту проблему к 2030 году.

По данным за апрель, страны Центральной Азии – Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан – сильно страдают от дефицита микронутриентов, а дефицит питания в Узбекистане с 2014 по 2016 годы составил 6,3%, то есть 1,9 миллиона человек. Ожирением страдают 16,5% населения стран ЦА.

Недостаток воды – одна из самых серьезных проблем, влияющих на здоровье жителей региона.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в автобусах Ташкента начали бесплатно раздавать бутылки с питьевой водой.