На Украине обнаружили письма узбеков времен войны

Авторы – военнослужащие, в том числе пограничники, охранявшие в 1941 году юго-западные рубежи СССР.

ТАШКЕНТ, 10 июля – Sputnik. В Национальном музее истории Украины обнаружили письма узбекистанцев, погибших во время Второй мировой войны, сообщает информационное агентство "Жахон".

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В 2010 году культурному учреждению передали коллекцию писем – всего 1,2 тысячи штук, датированных июнем-июлем 1941 года.

Они были вывезены нацистами из оккупированного Каменца-Подольского в Вену и течение 70 лет хранились в Венском техническом музее.

"Авторами писем являются военнослужащие, в том числе пограничники, охранявшие в тот период юго-западные рубежи СССР, студенты, обучавшиеся в Каменце-Подольском, и другие представители гражданского населения", - говорится в сообщении.

Сотрудники музея тщательно изучили информацию и занялись поисками родных и близких адресатов.

Установлено, что восемь писем были адресованы в Узбекистан, их авторами оказались уроженцы страны.

В начале июля в Калининграде поисковики обнаружили именную ложку времен Второй мировой войны, она принадлежала фронтовику – уроженцу Узбекской ССР.