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Военные Узбекистана

Водители из Китая и Узбекистана впервые поучаствуют в "Военном ралли" в Туве

© Пресс служба Минобороны Узбекистана
Общество
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Соревнования пройдут с 29 июля по 4 августа на горном полигоне Кара-Хаак.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Военные водители из Китая и Узбекистана примут участие в международном конкурсе "Военное ралли — 2018", который состоится в Кызыле в Республике Тыва, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Соревнования пройдут с 29 июля по 4 августа на горном полигоне Кара-Хаак.

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В состязаниях также примут участие команды от вооруженных сил России, Египта, Китая и Узбекистана. Команда Китая будет участвовать в гонке по бездорожью на своей автомобильной технике "Богатырь" EQ2150B, а все остальные — на военной технике российского производства: автомобилях "Урал", "КамАЗ" и "Тигр". Соревнования будут состоять из индивидуальной и командной гонки, гонки с преследованием и огневого этапа.

Прибытие команд стран-участниц запланировано на 19 июля. Всех участников соревнований разместят на территории воинской части. До открытия торжественной церемонии, которая состоится 29 июля на центральной площади Арата, командам и техническому персоналу предстоит принять технику, ознакомиться с маршрутом и провести ряд тренировок на незнакомой местности.




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