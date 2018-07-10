Водители из Китая и Узбекистана впервые поучаствуют в "Военном ралли" в Туве

Соревнования пройдут с 29 июля по 4 августа на горном полигоне Кара-Хаак.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Военные водители из Китая и Узбекистана примут участие в международном конкурсе "Военное ралли — 2018", который состоится в Кызыле в Республике Тыва, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Соревнования пройдут с 29 июля по 4 августа на горном полигоне Кара-Хаак.

Министерство обороны РУз Броня крепка и танки быстры: узбекские военные устроили состязания в Чирчике

В состязаниях также примут участие команды от вооруженных сил России, Египта, Китая и Узбекистана. Команда Китая будет участвовать в гонке по бездорожью на своей автомобильной технике "Богатырь" EQ2150B, а все остальные — на военной технике российского производства: автомобилях "Урал", "КамАЗ" и "Тигр". Соревнования будут состоять из индивидуальной и командной гонки, гонки с преследованием и огневого этапа.

Прибытие команд стран-участниц запланировано на 19 июля. Всех участников соревнований разместят на территории воинской части. До открытия торжественной церемонии, которая состоится 29 июля на центральной площади Арата, командам и техническому персоналу предстоит принять технику, ознакомиться с маршрутом и провести ряд тренировок на незнакомой местности.