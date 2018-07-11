Военные из Узбекистана изучат опыт боевой подготовки 2-й армии ЦВО

Представители республики в течение 20 дней будут посещать занятия мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений армии, а также знакомиться с организацией проведения тренировок и тактических учений в составе разных подразделений.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Делегация военных из Узбекистана прибыла в Самарскую и Оренбургскую области, чтобы изучить опыт боевой подготовки 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), сообщила пресс-служба округа.

"Военная делегация из республики Узбекистан в составе нескольких командиров бригад, начальников штабов, командиров батальонов, рот и дивизионов прибыли в Самарскую и Оренбургскую области для изучения опыта боевой подготовки второй общевойсковой армии Центрального военного округа", — говорится в сообщении.

Представители Узбекистана в течение 20 дней будут посещать занятия мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений армии, а также знакомиться с организацией проведения тренировок и тактических учений, единых дней специалистов и мероприятий боевой готовности в составе разных подразделений. В выходные дни для военной делегации запланированы экскурсии в Самаре и Оренбурге.

Российские военнослужащие поделятся с коллегами опытом в рамках достигнутых между командованием ЦВО и руководством минобороны Узбекистана договоренностями. До конца года также также пройдут штабные переговоры по вопросам региональной безопасности, совместное тактическое учение на узбекистанском полигоне "Фориш" и другие мероприятия.