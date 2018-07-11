10:15 11 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9176.86
  • USD7813.42
Поиск
Военные из Узбекистана изучат опыт подготовки 2-й армии ЦВО

Военные из Узбекистана изучат опыт боевой подготовки 2-й армии ЦВО

Пресс-служба ЦВО
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0

Представители республики в течение 20 дней будут посещать занятия мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений армии, а также знакомиться с организацией проведения тренировок и тактических учений в составе разных подразделений.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Делегация военных из Узбекистана прибыла в Самарскую и Оренбургскую области, чтобы изучить опыт боевой подготовки 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), сообщила пресс-служба округа.

"Военная делегация из республики Узбекистан в составе нескольких командиров бригад, начальников штабов, командиров батальонов, рот и дивизионов прибыли в Самарскую и Оренбургскую области для изучения опыта боевой подготовки второй общевойсковой армии Центрального военного округа", — говорится в сообщении.

Представители Узбекистана в течение 20 дней будут посещать занятия мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений армии, а также знакомиться с организацией проведения тренировок и тактических учений, единых дней специалистов и мероприятий боевой готовности в составе разных подразделений. В выходные дни для военной делегации запланированы экскурсии в Самаре и Оренбурге.

Военные Узбекистана
© Пресс служба Минобороны Узбекистана
Водители из Китая и Узбекистана впервые поучаствуют в "Военном ралли" в Туве

Российские военнослужащие поделятся с коллегами опытом в рамках достигнутых между командованием ЦВО и руководством минобороны Узбекистана договоренностями. До конца года также также пройдут штабные переговоры по вопросам региональной безопасности, совместное тактическое учение на узбекистанском полигоне "Фориш" и другие мероприятия.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Федор Смолов (Россия) после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
Россия на ЧМ-2018: усы Черчесова, нога Акинфеева и Фёдорово горе
Ногу Игоря Акинфеева увековечили в золоте
Ногу Игоря Акинфеева увековечили в золоте
Как мигранту получить налоговый вычет с патента
Как мигранты могут получить налоговый вычет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054