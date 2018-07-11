В Ташкенте прошли переговоры первых заместителей министров внутренних дел Узбекистана и Беларуси Даврона Назармухамедова и Ивана Подгурского.

ТАШКЕНТ, 11 июл – Sputnik. МВД Узбекистана и Беларуси подписали план сотрудничества на 2018-2019 годы по противодействию экстремизму, терроризму и незаконной миграции, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по связям с общественностью и СМИ МВД республики.

В Ташкенте прошли переговоры первых заместителей министров внутренних дел Узбекистана и Беларуси Даврона Назармухамедова и Ивана Подгурского. На встрече они обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества по противодействию терроризму, экстремизму, незаконной миграции, торговле людьми, а также по оперативному обмену информацией.

"По итогам переговоров руководители координационных рабочих групп подписали план совместного сотрудничества МВД Узбекистана и Белоруссии на 2018-2019 годы" — уточнили в министерстве.

Ранее МВД Узбекистана сообщало, что министерство активизирует работу по созданию межведомственных координационных групп с иностранными правоохранительными ведомствами, а также в сфере подготовки и стажировки кадров за рубежом. В частности, в настоящее время МВД создало межведомственные координационные группы с коллегами из Беларуси, России, Казахстана и Таджикистана. Кроме того, прорабатываются вопросы создания аналогичных групп с Азербайджаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и в перспективе – с Афганистаном, Пакистаном и Турцией.